Cameroun: JUMIA VENDORS UNIVERSITY crée les conditions de croissance pour les TPE & PME locales :: CAMEROON Jumia lance le « JUMIA VENDORS UNIVERSITY » afin d’aider les vendeurs à d’avantage maitriser les TICs et ainsi accroitre leurs ventes et développer leurs business. Jumia est une plateforme de vente en lignepour les vendeurs des produits de grandes marques telles que Samsung, Binatone, Nasco , mais aussi des produits de petits vendeurs à qui on offre une possibilité de développement .Jumia Cameroun a révélé qu’en 2016, 65% des vendeurs sur la plateforme étaient de très petites entreprises (TPE); une proportion qui a cru de 40% comparé à 2015. Ces chiffres sont révélateurs de la tendance générale du marché Camerounais sur l’adoption que font les TPE &PME des TICs.

#JUMIAVENDORSUNIVERSITY Le JUMIA VENDORS UNIVERSITY est une série formations du type universitaire, vu son coté facultatif et complètement libre, que Jumia organise toutes les semaines. Au cours de ces formations, les vendeurs et fournisseurs sont formés sur l’outil informatique, internet et les différents logiciels utilisés au quotidien dans la gestion de leur activité online. Ils sont également formés sur les différents moyens par lesquels ils peuvent booster leurs business à travers le e-commerce à savoir ; la gestion des stocks, la réactivité dans la gestion des commandes et l’emphase sur la qualité des produits vendus. Tout ceci, en leur faisant comprendre surtout qu’un client satisfait est forcément un client fidèle et désormaisun prescripteur.

Le constat du sur le progrès des vendeurs est largement soutenu par Stanley Nduka, commerçant propriétaire des boutiques STANSHOP. « J’ai pratiquement augmenté mon chiffre d’affaire de 50% dès les premières semaines d’activité sur Jumia. De 2014 à 2016, je suis passé à plus de 95% de croissance. Au départ j’étais seul. En Novembre 2016, pendant leSuper Friday , le flux de commandes m’a obligéà prendre un collaborateur. La plateforme de vente en ligne Jumia, crée un espace transparent, sûr et efficient, qui permet à une base de vendeurs plus large et de toute taille, de s’adresser à une base clientèle tout aussi hétéroclite. Pour faire marcher ce modèle, Jumia mise beaucoup sur la croissance des TPE et PME qui la rejoignent. Pour 2017, Jumia prévoit une augmentation de 250% du nombre de PME sur sa marketplace et c’est déjà en cours.

Avec encore plus de vendeurs, le numéro 1 de la vente en ligne a davantage diversifié son assortiment et renforcé sa position de leader. Les chiffres indiquent que l’assortiment des catégories introduites au cours des derniers mois a enregistré de fortes croissances : + 150% pour les produits de grande consommation, + 60% sur la beauté et + 400% sur le sport et fitness.