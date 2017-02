Cameroun: La marche du SDF sur le fédéralisme et l’unité nationale interdite par le Sous-Préfet de Douala 5e :: CAMEROON Cameroun: La marche du SDF sur le fédéralisme et l’unité nationale interdite par le Sous-Préfet de Douala 5e :: CAMEROON Restriction des libertés. Le Sous-préfet de l’Arrondissement de Douala 5e, Département du Wouri, Région du Littoral, a signé le 24 février 2017, une décision qui interdit la manifestation publique et la marche projetées par l’honorable Jean Michel Nintcheu le samedi 04 mars 2017 #LhonorableJeanMichel Depuis le début de la crise dite anglophone, plusieurs actions du Gouvernement ont contribué à restreindre la liberté d’expression au Cameroun. Internet a été coupé le 14 janvier dernier dans les deux Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le Conseil national de la Communication a brandi une menace de suspension aux médias qui selon lui font «l’apologie du fédéralisme et de la sécession».

Ci-dessous, une copie de la décision du chef de terre de l'arrondissement de Douala 5e

Belgium (Brussels) Belgium (Brussels) vraigars Comme si ce n'était pas prévisible !

Belgium (Brussels) Belgium (Brussels) Oliabouga Venez à bruxelles manifester... Evina doit aussi demander à la police belge d'interdire votre manif.... Le cameroun a reculé de 50 ans en arrière...

Canada Canada bifaka_bilolo Ma chère opposition

Organisez une marche pour la paix dans les régions du SO & NO, pour le retour à l’école des enfants et pour la demande d’une assise avec le gouvernement dans le sens d’un dialogue sain et ferme sur les problèmes que vivent notre pays, faites une autre marche pour toutes les victimes de Boko Haram et vous gagnerez le cœur du peuple qui le moment venu saura s’en rappeler dans l’urne.

Une opposition doit arrêter de faire des actions d’éclat et du tape a l’œil elle doit pouvoir faire des actions qui la mettront en harmonie avec les populations.

Autant gouverner c’est prévoir autant même s’opposer devrait l’être. Depuis je cherche lequel de nos leader va aller soutenir les troupes dans le combat contre Boko Haram mais notre opposition n’y envoie personne mais chante que on a pas vu Biya la bas mais profite donc puisqu’il n’y va pas pour y aller toi.



United States (Washington) United States (Washington) mbechao Et pourtant le gouvernement a accepté la légalisation du SDF qui avait presenté comme action de son programme politique l'instauration du fédéralisme. Et on sera surpris quand des individus diront que le gouvernement ne respecte aucun de ses engagements.



@BIFAKA_BILOLO:

Doit-on forcer des parents à envoyer leurs enfants à l'école et êtes-vous plus préoccupés de leur réussite que ces parents-là? Vous devez même être contents;comme cela, il y aura moins de candidats anglophones à l'ENAM, à l'EMIA ou dans les grandes écoles qui "fabriquent" les fonctionnaires. D'ailleurs pourquoi aller même perdre le temps à l'école pour devenir bend-skinneurs ou call-boxeurs!

Germany (Stutensee) Germany (Stutensee) gabson La provocation n'est pas une manifestation. Les députés sdf sont allés défiler avec les sécessionnistes á Bamenda, ils veulent maintenant défiler á Douala pour le fédéralisme.



Qu'ils organisent d'abord leur congrés et renouvellent leurs organes et délégués á Yaoundé, ils broient le feu et constatent que meme gouverner un parti politique est coriace.



Ils n'arrivent pas á se séparer de certains pandors présidents délégués depuis 20 ans!



Évidemment ils disent que le boss meme est au sommet du power to the people depuis...27 ans!!!



Le power!!!

Canada Canada bifaka_bilolo MBECHAO

Avant que de répondre au fond de ton message, j’aimerais te dire que ce que le message que j’essaie de passer est le manque de proactivité de nos partis politiques par exemple en plein 21 eme siècle le sdf n’a pas de site internet on parle ici du plus grand parti d’opposition du Cameroun. Si vous n’obtenez pas le droit de manifester allez-vous compter sur camer.be pour véhiculer ce message à vos sympathisants ou avoir votre propre structure pour bien y développer et éduquer le peuple sur ce qui constitue l’action de votre programme politique qui est le fédéralisme et je ne crois pas que le gouvernement camerounais puisse interdire à un parti politique d’avoir un site internet?

Il ne me semble pas avoir dit que le sdf était illégal et encore moins avoir dit que le SDF ne devait pas être dans son rôle de parti d’opposition en manifestant. Je fais une suggestion en observant que les partis politiques ne savent pas aller chercher le peuple et préfèrent des actions d’éclats.



Canada Canada bifaka_bilolo «Doit-on forcer des parents à envoyer leurs enfants à l'école et êtes-vous plus préoccupés de leur réussite que ces parents-là? »

Tu as sans doute dû voir la vidéo d’un jeune camerounais se faisant bastonner parce qu’il a voulu aller à l’école je ne pense pas que ses parents qui l’aiment comme j’aime mon enfant l’avaient forcés à aller se faire bastonner.

«Vous devez même être contents;comme cela »

Quand tu parles de VOUS à quoi fais-tu allusion ?

«il y aura moins de candidats anglophones à l'ENAM, à l'EMIA ou dans les grandes écoles qui "fabriquent" les fonctionnaires. »

Pourrais-tu me préciser c’est quoi un candidat anglophone et de quelle région du Cameroun il est originaire? Par ailleurs, dans un pays comme la France il existe bien une école appelée ENA si on lit en partant de la fin on connait que elle fabrique des ANE que je vois souvent beaucoup cités en exemple sous les tropiques.