   Cameroun, Humeur: IL NE SUFFIT PAS DE METTRE DIVA, BARONNE...OU DE FAIRE L'ESBROUFE SUR LA TOILE POUR DEVENIR LE TEMPS D'UNE EMISSION DE TELE AU CAMEROUN, UNE " FIGURE DE LA DIASPORA " :: CAMEROON

Cameroun, Humeur: IL NE SUFFIT PAS DE METTRE DIVA, BARONNE...OU DE FAIRE L'ESBROUFE SUR LA TOILE POUR DEVENIR LE TEMPS D'UNE EMISSION DE TELE AU CAMEROU A beau mentir qui vient de loin dit l'adage. J'ai toujours dit que je n'ai rien contre les prostituées camerounaises en France et en Europe. Comme l'icone du whisky, Johnny Walker, choisir le métier de waka, c'est marcher avec ses pieds pas ceux des autres. So so waka, so so sofa chantonnait Petit Pays.

#FaussesLunettesChanel Quand on est adulte, on peut donc en toute responsabilité faire le commerce de son choix. En tirer tout le bénéfice, nourrir sa famille, soutenir les siens au Mboa, chanter en vacances, les vraies fausses lunettes Chanel ou Chouanel, sur la joue dégoulinante du magique fond de teint, " le pays est dou" ( laissons le x où il est, dans la chambre d'hotel, dans le camion ou les bois de France )...exhiber à grand renfort de like son dernier immeuble sur un terrain vendu à huit personnes. Réussir à la sueur de ses formes !

Oui, on peut le faire, tout aussi librement qu'on déverse la bonne vieille grivoiserie sur la toile ou qu'on agresse les yeux et les tympans des plus jeunes avec des clashs, des injures et les photos nues, dont les plus prudes, les anciens séminaristes, les mallams et même les prêtres les plus discrets se délectent, à en juger par leur audience. Le faire aussi librement qu'on choisit d'enlever le filtre entre son cerveau et sa bouche pour tout déverser. Ah, n'oublions pas que nous vivons l'âge du " ça sort comme ça sort " !!!!!

On peut le faire jusqu'au moment où le piment sur le comptoir pique les yeux et chauffe les langues de toute une communauté. Alors, quand tu allumes la télé et tu vois, la pratique du gombo a peine voilée, une de ces belles à succès sur you tube, les pages fleuries et " bars de kongossa " sur facebook, reçue en grande pompe cirée sur une chaîne locale camerounaise, présentée comme une figure de la " diaspora ", tu fais une trêve de plaisanterie.

S'il faut le redire, l'illusion, l'esbroufe, le bruit des anciens tonneaux, ces revanches prises sur la vie, qui est fait par ces madones ne peut résumer l'extraordinaire ou représenter le brio et le sens de l'effort de ces millions de camerounais de l'extérieur, ceux de France et d'Europe notamment.

Au " piment des escorts et wakas ", je préfère la vendeuse de prunes ou safrous de Chateaurouge. A vos nouvelles stars qui font les divas à deux balles sur les antennes, je préfère très largement ces Kmers qui se lèvent tôt pour 1200 euros et somnolent dans tous les métros parisiens, nounous, agents d'entretien, aides-soignantes. A vos bellas délurées, j'ai une affection particulière pour ces infirmières, ces médecins et ce personnel soignant originaire du Cameroun que vous oubliez d'inviter sur vos plateaux.

Au tintamarre de la toile, je plébiscite nos avocates, membres du Conseil du Barreau, nos journalistes, nos coiffeuses qui subliment nos chéries au quotidien, nos caissières de supermarché dans la discrétion de leur digne quotidien. Bref aux passes, la classe !