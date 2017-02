Cameroun: Quand une famille camerounaise accueille sa belle-fille chinoise ! :: CAMEROON Nous sommes au tournant de la mondialisation, au cœur des brassages culturels et des métissages. Dans le sillage des mouvements migratoires naissent des espaces transnationaux et des unions qui transcendent les frontières. Le Cameroun, L´Afrique en miniature, une terre riche et diversifiée s´inscrit aussi dans ce courant. Chaqu´année, des milliers de Camerounais quittent le pays pour aller "se chercher" dans d´autres pays. Pays de départ, le Cameroun est devenu tout de même une terre d´accueil et accueille une population étrangère venue des quatre coins du monde.

#PouhYi Aux populations des pays africains viennent se greffer de plus en plus les populations chinoises. Actifs dans de différents secteurs économiques, ces migrants trouvent au Cameroun une terre propice pour étendre leurs activités et même jusqu´aux secteurs les plus précaires. À cette communauté, on reproche le repli identitaire, sans oublier les conditions de travail pas toujours favorables à l´épanouissement de l´individu. Exception faite, Ji Tsai est une jeune chinoise qui a vite compris que dans un pays étranger, il est vital de se rapprocher de a population locale. c´est ainsi qu´elle est tombée sous le charme d´un jeune travailleur camerounais: Ghislain. Une relation qui n´est pas toujours vue du bon œil au sein de la communauté au point que les deux tourtereaux sont obligés de vivre leur bonheur dans la pure et simple discrétion.

La couple va vite être béni par la naissance de leur bébé qu´il nomme Pouh Yi. Le bébé de Tsai et de Ghislain est un beau bébé qui révèle ce métissage des deux peuples au rendez-vous senghorien du "donner et du recevoir". Combien de temps peuvent-ils continuer à vivre dans la discrétion ? La rencontre des parents locaux, c´est à dire ceux de Ghislain, presse.

Le port altier, la démarche sûre, le jeune étudiant doit assumer ses responsabilités et décide d´aller présenter Tsai et bébé Pouh Yi à ses parents. Lorsque Ghislain informe sa mère au téléphone de son arrivée avec sa fiancée, elle lui pose sans ambages la question suivante: "Mon fils, enfin ! Elle est de quel village?" Ghislain ne répond pas à cette question qui agace les jeunes lorsque la famille tente d´orienter leur choix par rapport à l´origine ethnique. Il se contente juste de préparer son voyage, jusqu´au jour J.

Les trois descendent du car venu de Yaoundé. La mère de Ghislain qui les attends à la petite gare-routière fendille de son regard impatient la foule à la recherche de sa bru. Sa surprise est grande lorsque tous les passagers quittent et laissent Ghislain et une jeune chinoise avec un bébé en mains. Les quatre prirent la route de la maison dans une atmosphère lourde.

Lorsque Ghislain annonce à son père, sa mère, ses oncles, ses tantes, ses frères et sœurs son projet de mariage avec la, sa maman éclate et interroge: "Mon fils, toi même tu vois que tout ce que les chinois nous vendent ici, ca ne dure pas. Chaussure, ca ne dure pas; goudron, ca ne dure pas; marmite, ca ne dure pas. Et toi tu pars accoucher un enfant avec une chinoise que c´est le pauvre enfant qui va durer ? "

Heureusement l´oncle maternel interrompt la maman pour rectifier: "Ma sœur, tout ce que chinois fabrique n´est pas que pacotille. Chez eux le principe c´est: small money, small thing. Big money, big thing. Si tu veux une bonne route, tu paies big money nor ? Mais comme nos gestionnaires de la république veulent garder cinquante pourcent de budget pour eux, les Chinois sont obligés de fabriquer les goudrons correspondant au cinquante pour cent reçu."

La mère de Ghislain, c´est à dire la grand-mère de Pouh Yi comme on l´appelle désormais au village, va prendre le temps pour intégrer les explications de son jeune frère dans ses modèles de perception du chinois. Et comme la nuit porte conseil, elle va le lendemain se concerter avec son mari afin de donner leur bénédiction pour le mariage de leur fils.