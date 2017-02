Projet d’électrification de 166 Localités au Cameroun : Parole aux acteurs. (Texte et vidéo) :: CAMEROON Afin de développer et de promouvoir les énergies renouvelables en accord avec la politique énergétique du Gouvernement et les engagements internationaux du Cameroun, le Ministère de l’Eau et de l’Energie met en place en marge du projet d?électrification de 166 localités par systèmes solaires photovoltaïques.

#MBAMETINOUBOU Ce projet arrive déjà a sa phase de branchement et d'abonnement des ménages.. Vendredi 24/02/2017 le Directeur du projet et les experts se sont rendu a BAYOMEN dans le MBAM ET INOUBOU ou ils ont été accueillis par une population heureuse de bénéficier du dit projet.