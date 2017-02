CAMEROUN :: Russie 2017 : Les billets pour les matchs des Lions sont disponibles :: CAMEROON Les supporters camerounais peuvent désormais réserver des places pour les matches de la Coupe des confédérations « Russie 2017 ». Depuis la semaine dernière, la Fédération internationale de football association (FIFA) a mis à la disposition de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), 700 billets d’entrée au stade pour les trois matches de poule des Lions Indomptables du Cameroun.

#DollarsUs La billetterie est répartie ainsi qu’il suit : dans la catégorie I, celle des meilleures places, les prix d’entrée sont fixés à 135 dollars US soit environ 83 200 FCFA. En catégorie II, les prix sont arrêtés à 85 dollars US (environ 53 375 FCFA). Au total, 100 billets d'accès en vente. Concernant la catégorie III, la moins chère, 100 billets sont disponibles pour environ 43 150 FCFA, soit 70 dollars Us.

Le prix de vente de chaque billet sera majoré de 10% représentant les frais de procédure conformément aux prescriptions de la FIFA, révèle un communiqué de la Fécafoot. L’instance faîtière du football camerounais invite les personnes intéressées à se rapprocher du cabinet du président de la Fecafoot.

Elles doivent être munies des pièces des photocopies de la carte nationale d’identité et du passeport ainsi que du formulaire FIFA d’acquisition des tickets rempli, paraphé et signé. Les paiements se feront par versement ou virement bancaire dans un compte spécial.