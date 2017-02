France- Cameroun, Diaspora: NATASCHA BIZO MISE EN LUMIÈRE PAR L'ASSOCIATION "SECOND LIFE" Samedi 25 février 2017, telle est la date qu'a choisie l'Association "Second Life",que dirige de main d'ange Carolle KEYANFE, pour rendre un hommage à la chanteuse camerounaise Natascha BIZO.

L’Événement, qui s'est déroulée dans l'une des salles de la Maison des Associations du 13ème Arrondissement de Paris, à vu la participation de plusieurs personnalités du monde du show biz et des curieux, ceux-ci ayant fait ce déplacement afin de, non seulement se faire informer sur ce fléau appelé Cancer, mais surtout pour écouter les témoignages de Natascha BIZO et de Rimini KONGA ,tous deux souffrant de cette maladie.

#NataschaBizo Cette journée de sensibilisation a permit à Natascha Bizo d'expliquer aux personnes présentes comment elle vit avec cette douloureuse maladie et combien il est important d'être entouré lorsque l'on est dans un tel état.

A leur tour, Carolle et Nathalie ont saisi la perche, que leur a tendu la chanteuse pour dire combien cette maladie n'est guère contagieux, et leurs incompréhensions de constater que, lorsqu'un ami ou un proche en est victime,le vide se forme autour de lui,alors que son entourage immédiat constituerait ses premiers psychologues.

Une séance de démonstration de détection en palpant les seins a, comme d'habitude,été présentée aux invités.

Cette journée de sensibilisation a été l'occasion,pour beaucoup, de découvrir que le cancer des seins n'est pas,exclusivement réservé aux femmes; les hommes en souffrent également et gagneraient aussi à se faire dépister à temps.

Pour tout renseignement, contacter l'Association Second Life, dont le téléphone est sur leur site: www.secondlifeparis.org