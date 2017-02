Unité et intégration nationales : Une croix en or pour le Cameroun :: CAMEROON La crise anglophone née spontanément des revendications corporatives des enseignants et des avocats exerçant dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a non seulement repositionné sur la table des débats les difficiles et occultes questions de notre vivre ensemble dans la diversité. Elle a surtout remis en cause le leadership d’une certaine élite politico administrative quant à sa capacité à se faire écouter par les populations pour résorber les tensions et surtout les syndicats dont l’intransigeance dissimule très peu des desseins inavoués.

#DunePart Après l’échec des négociations entreprises par le gouvernement et les leaders syndicaux pour trouver une voie de sortie de crise et préserver les intérêts des élèves et étudiants, le Président de la République a signé le 23 janvier 2017 un important texte portant création et fonctionnement de la Commission Nationale pour la Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme (CNPBM). Cette nouvelle structure a pour mission, entre autres, d’assurer le suivi et la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles faisant de l’anglais et du français deux langues d’égales valeur, et notamment leur usage dans les services publics, les organismes parapublics ainsi que tout organisme recevant des subventions de l’Etat.

Si on peut se réjouir de l’opportunité de cette mesure présidentielle au regard de la gravité des circonstances et des événements dans la partie anglophone de notre pays d’une part, et d’autre part comme elle fait oublier les échecs des précédents comités ad hoc chargés de mener les négociations en vue d’une sortie de crise, on peut tout de même s’interroger sur son efficacité à consolider l’unité nationale dans un environnement marqué par une profonde crise générationnelle et des inégalités sociales et économiques grandissantes.

Concernant la promotion du bilinguisme, la Loi fondamentale stipule en son article 1er que « la République du Cameroun adopte l’Anglais et le Français comme langues officielles d’égales valeurs. Elle garantit la promotion du bilinguisme sur toute l’étendue du territoire ».

La CNPB M est donc de ce point de vue une sorte de déclinaison de ces dispositions constitutionnelles et vient substantiellement en appui à la pléiade de structures gouvernementales en charge de ces questions.

On peut citer parmi elles, les centres de formation bilingue, les établissements d’enseignement bilingue publics et privés, la célébration des journées nationales du bilinguisme, la diffusion de journaux

radio télévisés publics bilingues, le journal gouvernemental Cameroon Tribune.

On peut aussi noter que l’Université de Yaoundé 1 est aussi un laboratoire de promotion du bilinguisme d’après son texte de création et dans les faits.

Quant à la valorisation de notre diversité culturelle, elle est sans cesse présentée comme une richesse et un héritage à préserver. C’est un élément fédérateur dans le combat contre le tribalisme et l’exclusion sociale.

Sur le plan social, la célébration de mariages mixtes, les affectations professionnelles et les messes œcuméniques sont autant de réalités qui concourent à un foisonnement culturel sans anicroche.

Et malgré les commentaires critiques qu’il suscite, l’équilibre régional est également une politique d’intégration sociale pour un mieux vivre ensemble dans les différences.

On peut à l’analyse de ce qui précède dire que, le déclenchement de la crise dans les régions anglophones du Cameroun démontre à suffisance l’inefficacité des politiques publiques en matière de consolidation de l’unité et de l’intégration nationales.

Il faut dire que, si l’on perçoit ces valeurs comme une croix d’or pour le peuple camerounais, c’est-à-dire à la fois une richesse et un fardeau, cette batterie de mesures institutionnelles, apparait comme une solution essentiellement horizontale. Or, la consolidation de l’unité nationale exige une addition simultanée de mesures à la fois horizontales et verticales. Les mesures horizontales favorisent le foisonnement interculturel et linguistique alors que le dispositif vertical permettrait l’établissement d’une rampe sociale, c’est -à- dire est un trait d’union entre les générations d’une part, et un manifeste pour la solidarité entre les différentes couches socioéconomiques.

A l’observation, les jeunes ne sont pas impliqués dans la gestion institutionnelle de notre pays. Ils ne sont ni parlementaire, ni membre du gouvernement, et ne dirige aucune structure publique ou parapublique.

Le même constat est fait au niveau de la classe politique où les partis continuent d’avoir à leur tête des leaders dont la longévité suscite des interrogations. Cette classe gouvernante et politique, dont l’âge moyen est d’environ 70 ans, semble ne pas percevoir cette tension psychosociale.

Cette marginalisation dont sont victimes les jeunes ne doit laisser personne indifférent. Le « fer de lance de la nation » s’interroge de plus en plus sur le sort qui lui est réservé dans la gestion des affaires de notre pays. Le constat semble d’autant moins reluisant comparativement à la place politique qu’occupent leurs congénères dans d’autres pays comme le Tchad, le Gabon, le Sénégal ou encore le Benin où l’on observe un élan de confiance vis-à-vis de la nouvelle génération. L’autre tension perceptible peut provenir de la lutte des classes.

En effet, la profonde crise économique que le Cameroun a connue a plongé les populations dans une vulnérabilité socio économique importante.

A l’atteinte du point d’achèvement, certains ont espéré que « les ceintures qu’ils avaient serrées se desserreraient seules et instantanément ». Le Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté qui portait une vision de redistribution de richesse, a été vite abandonnée au profit du Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi qui porte une vision plus structurante sur le plan économique car, il faut créer les richesses avant de les redistribuer. Mais, l’enlisement des grands chantiers structurants maintient les populations dans la misère et la jeunesse dans un chômage harassant quand ce n’est pas le sous-emploi éreintant.

A côté de cet îlot de misère et comme par enchantement, une élite politico-administrative vit dans une opulence totale si elle n’est pas insolente. Les hommes d’affaires fleurissent à la sueur des employés exploités et mal payés : c’est la loi de l’offre et la demande. Des quartiers pour riches émergents dans les centres urbains et une zone d’habitation renseignent à l’évidence sur une classe sociale des résidents.

Les travailleurs ne cotisent pas pour soutenir les chercheurs d’emploi et l’Etat n’adopte aucune mesure qui institutionnaliserait la solidarité.

Longtemps mis sous le tapis, ces clivages socioéconomiques et politiques pourraient être si rien est fait, la prochaine source de tensions lorsque les différences linguistiques et culturelles seront balisées et maitrisées.

Que faut-il faire pour transformer la croix d’or de l’unité nation en pièces d’or?

Il va sans dire que toutes les mesures de consolidation du vivre ensemble dans nos différences, pour se départir de leur dimension patibulaire doivent s’appuyer sur un socle éducatif harmonieux et unique. Ce systÃ?¨me Ã?©ducatif doit s’appuyer sur un projet nation commun qui tienne compte de nos ambitions endogènes et des défis que nous impose la conjoncture mondiale.

Il semble désormais admis au regard des troubles actuels dans la partie anglophone que la cohabitation de deux systèmes éducatifs ne semble pas une bonne option pour le Cameroun. Cette cohabitation n’a pas notamment su forger une identité nationale et un sentiment d’appartenance suffisamment forts d’une part, mais également à cause de ses racines coloniales d’autre part.

En effet, l’éducation a entre autre objectif de forger dans l’esprit des apprenants, une réalité virtuelle de la nation à laquelle ils appartiennent. C’est le lieu par excellence où sont inculqués les valeurs républicaines, patriotiques et des contenus pédagogiques capables de dispenser des outils moraux et professionnels pour répondre efficacement aux préoccupations individuelles et collectives. L’école est le cadre par excellence de sédimentation du patriotisme.

L’opération d’une mutation du systÃ?¨me Ã?©ducatif semble de plus en plus un impératif dans le contexte camerounais. Il s’agit premièrement de définir un projet d’éducation national suffisamment crédible, ancré sur notre vision national de développement et imprégné des passerelles de formations internationales. Ceci passe par une forme de syncrétisme des deux sous systèmes éducatifs, anglophone et francophone, pour former un système camerounais. Ainsi, il sera facile selon les convenances linguistiques, pour chaque élève de choisir de suivre des enseignements en anglais ou en français et pourquoi pas dans sa langue nationale.

Il va sans dire que l’hypothèse d’un systÃ?¨me Ã?©ducatif Camerounais qui intègre nos valeurs socioculturelles en tant que nation parait plus que probable. C’est certes difficile et coûteux mais comme l’affirme une pensée aristotélicienne a « les racines de l’éducation sont amères mais ses fruits sont doux ». Etsi l’ancien président américain Barack OBAMA affirme qu’un homme sans éducation coûte plus cher à la société que l’éducation qu’on aurait pu lui offrir, la qualité de cette éducation est également un élément fondamental dans une nation en perpétuelle construction.