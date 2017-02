CAMEROUN :: Climat et assainissement : Ces pluies qui soulagent :: CAMEROON Ce week-end, quelques parties de la ville ont été arrosées, faisant baisser la chaleur et évaluer la circulation des eaux.

#HabitantsDe Douala Une bonne partie des habitants de Douala ont passé une fin de week-end moins chaude. Depuis le début de la saison sèche il y a un peu plus d’un trimestre, la météo indiquait des températures invitant à mettre en marche ventilateurs et climatiseurs pour les plus aisés. Mais vendredi, samedi et dimanche le ciel s’est montré plus clément, presque exclusivement durant la nuit.

Les mieux lotis étant les citadins à l’ouest : de Bonassama à Mabanda, et jusqu’à la lisière du Moungo à Bekoko, où il a abondamment plu. Des averses qui n’ont pas surpris Michel Ngaka, chef d’une famille originaire du coin : « Tout au long de la semaine, j’ai entendu les grondements du tonnerre... Cela se produisait surtout le soir. Je les attendais plus tôt ».

Moins riches en gouttes que les ondées qui ont arrosé la rive droite du Wouri, les modestes flots des troisième et cinquième arrondissements ont simplement permis de « dormir un peu mieux », se satisfait Marie Douanla, ménagère à Lendi. Encore que tout le monde n’a pas été servi de la même manière, dans le même rayon. Alors que chez elle le tapis de poussière est juste amalgamé par l’eau du ciel, ailleurs comme à Kotto et Bonamoussadi, les pluies ont même nettoyé les rues des multiples déchets qui les salissent en permanence.

Les monticules de terre des nombreux chantiers de travaux publics ou privés ont en partie été transformés en coulée de boue. Les chantiers qui peuvent le mieux apprécier les retours des pluies demeurent cependant ceux du drainage. Entamés après les inondations géantes de juin 2015, l’élargissement et le curage des différents cours d’eau de la ville vont bon train.

A Kondi ou à Missokè, dans la partie basse de Bépanda, sur le Tongo Bassa, les pluies de ce week-end sont tombées sans dégâts. De bon augure pour la grande saison des pluies qui devrait commencer dans quelques semaines. Surtout quand on sait que la météo a enregistré l’an dernier des précipitations record depuis dix ans .