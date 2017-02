CONGO :: Rescapé Mouamba, l'artiste pluridimentionel qui émerveille la place parisienne Aux âmes bien nées ,la valeur n'attend pas le nombre d'années. Cet adage est facilement assimilable à la carrière du jeune artiste Rescapé Mouamba.

#RescapéMouamba Né en Côte d'ivoire de parents congolais,rescapé Mouamba est un artiste pluridimensionnel installé sur la place parisienne depuis sa toute jeune enfance il y a ainsi fait ses classes dans tous les paliers de la musique en france.sans pour autant bruler les etapes, mais en les traversant au pas de course jusqu'à atteindre aujourd'hui les sommets des hit parades en france depuis la sortie de son maxi single.

Cet opus qui contient deux titres : ''electique Agathe'' et ''souviens-toi a été arrangé par les mains en or de Ramazzani Assani le grand chef d'orchestre du groupe viva la musica de l'immense papa wemba qui est aussi present dans l'album à succès V12 du grand Mopao. Ceest produit par le label world music business qui est l'un des plus respecté et efficace sur la place parisienne. Ces noms ronflants qui ont apporté leur expertise dans cedémontrent à suffisance le souci de présenter un produit de haute qualité à son public de la part de l'artiste Rescapé Mouamba. Il faut aussi dire que les fans et autres connaisseurs de la musique de Rescapé Mouamba ne pourront pas etre rassasiés par ces deux chansons car à elles seules n'epuisent pas toutes les dimensions de l'artiste car en plus d'être un artiste romantique, Rescapé Mouamba est aussi un artiste lyrique, engagé mais aussi un parolier et un slameur.

Il n'est donc pas évident de manager un tel talent pluridimensionel c'est la raison pour laquelle Akpo collins ce mastodonte du show biz à Paris a decidé de le manager pour pouvoir canaliser ce diamant à l'etat brut qu'est Rescapé Mouamba.il ne faut pas oublier que du coté de l'afrique c'est le stratege Olivier Dyl lui aussi animateur et evenementiel pluridimensionel qui a travaillé dans l'album la Monako de petit pays qui s'occupe de la communication et autre gestion de l'image de l'artiste Rescapé Mouamba c'est la raison pour laquelle ses deux titres passent en boucle dans toutes les radios en afrique .ce qui lui vaut deja plusieurs sollicitations du coté de l'afrique où on l'annonce tres bientot pour une tournee dans plusieurs pays dont le cameroun,la cote d'ivoire,congo,togo,benin,maroc et aussi le rwanda.

Les déja très nombreux fans de l'artiste rescapé Mouamba doivent donc se preparer car leur idole arrive en tournée africaine très bientôt.