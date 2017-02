Cameroun: Intégralité de l’intervention du Président du MCPSD le 25 février 2017 à l'ouverture du 6ème congrès ordinaire de l'Undp :: CAMEROON Dear President of National Union for Democraty and Progres, All members of you hopefuly party, I want to thank all of you for your invitation. We have agreed to be with you this morning because we believe that together we must participate in building our country in freedom, unity and justice. These concepts are inscribed in your statutes as motto and as ideal that you pursue and we with. Our message is to make them real and realizable today and tomorrow for us and the Cameroonians of tomorrow. Monsieur le Président de l'Undp Party Cmr, le Mouvement Camerounais Pour la Social-Démocratie (MCPSD) inscrit dans le processus de construction de notre pays non seulement sur le plan de la démocratie, mais et surtout sur le plan de l'accomplissement du vivre ensemble dans l'unité et la décentralisation gage du mieux d'Etat.

#UnityAndJustice Monsieur le président national, le mieux d'Etat c'est aussi la justice qui est amoindrie chaque fois que nous lui accolons une épithète car la justice est la justice il n'y a pas de grande justice, de justice pauvre ou de justice populaire. La justice est la justice et notre travail est de la construire dans ce pays afin que nos compatriotes se sentent protéger dans le pacte républicain qui fonde notre vivre ensemble.

Construire le "nous-commun", c'est aussi et surtout oeuvrer à la préserver nos frontières avec les pays voisins, à préserver notre nationalité et à construire une vrai citoyenneté camerounaise débarrassée des petits trafics qui aujourd'hui ce retournent contre nous, contre l'intégrité de notre pays. Monsieur le président national, cher congressistes, ce pays a besoin de vous, de la jeunesse qui constitue 67% de la population active de notre pays, depuis les Monts Mandara jusqu'à Campo, de l'Ouest à l'Est. Le Cameroun ce n'est pas 475 442 km², c'est 540 667 km², en faisant de la jeunesse le Fer de la Lance de la Nation quand il instituait la fête de la jeunesse, le président Ahmadou Ahidjo a voulu nous rappeler sans cesse la défaite qui fut la nôtre en 1961. Nous ne nous sommes pas unis pour nous battre par suite en vue d'une séparation, tel est le message de Um Nyobè rappelé ici par le prof Henri Hogbè Nlend, tel est notre pays et son peuple. Nous vous souhaitons des travaux fructueux, conscients de notre diversité, demeurons un peuple uni telle est la devise du MCPSD,

Pour que vive le Cameroun dans la Paix, le Travail et la Patrie telle est la devise de notre pays. Je vous remercie