CAMEROUN :: Agence universitaire de la francophonie (AUF) : Mettre étudiants et chercheurs en contact avec les entreprises :: CAMEROON Pour la nouvelle vision de cette institution qui se veut plus économique, un accord cadre sera signé le 1er mars 2017 à Douala avec le Groupement inter patronal du Cameroun (Gicam).



Longtemps confinée à des préoccupations académiques, l’Auf, sous l’impulsion de son recteur Jean-Paul de Gaudemar, se veut plus économique. Créer une passerelle de collaboration entre les 80 établissements universitaires membres de l’Auf, et le monde des entreprises. Ce nouveau cap, a été décliné la semaine dernière à Yaoundé par le Prof Alain Ondoua, directeur régional Afrique centrale et Grands Lacs de l’Auf. Lequel a indiqué que la présence de l’Auf au Salon de l’entreprise de Yaoundé, vise à donner plus de visibilité à l’institution, la rapprocher du public, et l’ouvrir au monde économique.

#ProfAlainOndoua Pour Alain Ondoua, la nouvelle stratégie de l’Auf pour la période 2017 – 2021, repose sur deux axes majeurs. Primo, travailler à l’insertion professionnelle des diplômés. « Il nous faut associer ces entreprises au montage de nos formations, connaitre quels sont leurs besoins », a-t-il déclaré. Et d’ajouter qu’il est question de faire des universités membres de l’Auf, des pôles de développement économique. Chose qui selon l’universitaire, est impossible sans partenariat avec les entreprises.

Ce lundi 27 février, apprend-on, a lieu à Douala, une séance de travail entre Orange Cameroun, un opérateur de téléphonie mobile, et l’Auf. Mais surtout le 1er mars prochain, une signature de partenariat avec le Gicam. Sont aussi sous le viseur de l’Auf, à en croire son directeur régional Afrique centrale et Grands Lacs, le numérique éducatif, tendon d’Achille de l’institution ; des ateliers de fabrication de projets numériques. « Nous sommes entrain de monter un projet, une plateforme de partenariat avec les IUT (instituts universitaires de technologie, Ndlr).

Pour ce qui est des Cours massifs en ligne, le Prof Alain Ondoua a affirmé qu’il s’agit de combattre le phénomène de massification des effectifs. Comme plus value, a-t-il souligné, l’Auf délivre des certifications au bout de ces formations en virtuel, afin de permettre aux lauréats de chercher du travail.

« Nous voulons nous amener le Gicam à avoir une emprise sur les universités, qu’elles soient publiques ou privées ; mais ce même Gicam a aussi besoin de l’expertise de l’Auf », précise cependant le Prof Alain Ondoua. Concernant le renforcement des capacités des journalistes et/ ou la formation pour ceux des confrères qui exercent le métier sans être passés par des écoles de communication, l’Auf n’exclut de venir à leur secours. Mais précise le Prof Alain Ondoua, à condition de constituer une masse critique acceptable.