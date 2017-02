Fai Elvis et Lisette Ngalim, vainqueurs de l’édition 2017 de l'ascension du Mont Cameroun :: CAMEROON C'était l'effervescence toute la journée d'hier (25 février 2017, Ndlr) dans la localité de Buea au Sud-Ouest Cameroun avec la 22ème édition de l’ascension du mont Cameroun avec la consécration de deux dompteurs des chars de Dieu, Faï Elvis Ndzedzeni, vainqueur messieurs et Lisette Ngalim vainqueur dames.

#FaïElvisNdzedzeni En 2016, Faï Elvis Ndzedzeni était classé 6ième. Godlove Gabsibium arrive en deuxième position, comme en 2016. Le troisième du podium, est Lyonga Essome.

Après 2014, Lisette Ngalim remporte pour la 2è fois l'ascension du Mont Cameroun chez les dames. Elle était 4è l'année dernière. Yvonne Ngwanya, termine en 2ème position. Sarah Liengu Etonge, deuxième l’année dernière, n'est pas sur le podium mais célèbre le drapeau de son pays, comme elle a évoqué avant l’entame de la course.

Les vainqueurs chez les messieurs et les dames reçoivent chacun la somme de 10 millions de francs Cfa. Les deuxièmes et troisièmes empochent respectivement la somme de 5 millions et 3 millions de Fcfa..