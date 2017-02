Burkina Faso: LA LIBÉRATION DE L’INNOCENT DJIBRIL BASSOLÉ DEVIENT UNE URGENCE MÉDICALE! ALERTE! Incarcéré injustement au Burkina Faso, mon ami et frère Djibril Bassolé voit sa santé décliner chaque jour plus dangereusement dans sa cellule de la Maca de Ouagadougou. Plusieurs alertes médicales graves ont eu lieu ces dernières semaines…

#DjibrilBassolé J’en appelle une fois de plus aux autorités burkinabé et à l’ensemble des organisations judiciaires internationales, mais aussi à toutes les personnalités amies du Burkina Faso, afin que le Général Djibril Bassolé, dont l’innocence a été établie depuis de longs mois, retrouve sa pleine liberté d’existence et d’action.

En ma qualité d’intellectuel engagé pour la démocratisation de l’Afrique, j’assume l’entière responsabilité de ce nouvel appel, car la vie de mon ami et frère Djibril Bassolé est plus que jamais menacée.

Chers amis des réseaux sociaux, si vous partagez mon appel, prière bien vouloir le partager le plus amplement possible!

* Photo illustration: Une image du Général Diplomate Djibril Bassolé, que nous brûlons de revoir libre et en santé.

« L’amitié et la fraternité ne se vérifient qu’en temps de malheur ». Franklin Nyamsi.

Professeur Franklin Nyamsi

Rouen, ce 26 février 2017