Cameroun, Arrêts sur Images: Un Taxi semi-remorque dans la ville de Yaoundé :: CAMEROON Entre usagers de la route, on doit se serrer les coudes pour avancer plus vite. La notion de l’union qui fait la force ou de partenariat gagnant-gagnant est de mise ici. Bien que cette entraide présente quelques risques, lorsqu’en fin de journée, le montant de la recette tarde à être comblé, un taximan peut bien se transformer en six roues, le temps d’un trajet plus ou moins court, pour quelques pièces deplus.

#TempsDunTrajet A moins qu’en échange de bons procédés, le montant de la course soit troqué contre quelques beignets et du lait caillé