CAMEROUN :: ALLOCUTION DE M. NZETE EMMANUEL, DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE BAFOUSSAM A LA CÉRÉMONIE DE PRÉSENTATION DU TROP Excellence Monsieur le Ministre des Sports et de l’Éducation Physique ;Excellence Monsieur l’Ambassadeur itinérant ;Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Ouest ;Monsieur le Président de la cour d’appel de l’Ouest ;

#LionsIndomptables > Monsieur le Procureur près de ladite cour

> Monsieur le Préfet de la Mifi ;

> Madame le Préfet du KOUNG-KHI ;

> Monsieur le Président de la Fédération Camerounaise de Football ;

> Monsieur le Président du Cross-Ouest ;

> Valeureux Lions Indomptables ;

> Mesdames et Messieurs les autorités sportives en vos rangs et grades respectifs;

> Leurs Majestés les Chefs Supérieurs rois des Bafoussam et de Batié ;

> Fille et garçons de la ville de Bafoussam ;

> Honorables invités, très chers Mesdames et Messieurs ;

Autant vous l’avouer tout de suite. Ce mardi, mieux que tous les autres jours de leur vie, tous les fils et toutes les filles de Bafoussam sont en liesse. Notre ville vit aujourd’hui l’un des plus beaux jours de son histoire. Un trophée de la CAN, ou mieux, le trophée de la CAN GABON 2017 est chez-nous. C’est inédit, c’est mémorable puisque cela n’était jamais arrivé par le passé. Vous comprenez tout de suite que c’est avec un sentiment légitime de très grande émotion que je prends la parole au nom des dynamiques populations de cette cité capitale régionale, pour vous souhaiter, Excellence Monsieur le Ministre des Sports et de l’Éducation Physique, à vous-mêmes, à l’importante suite qui vous accompagne ainsi qu’à toutes les autorités sportives de notre pays une très chaleureuse bienvenue à Bafoussam. Je voudrais à la même occasion transmettre les salutations cordiales et fraternelles de nos populations au nombreux public sportif et à tous les amoureux du football de la Région de l’Ouest, qui pour certains ont bravé d’importantes distances pour prendre personnellement part à cette belle et grandiose randonnée sportive.

> Excellence Monsieur le Ministre des Sports et de l’Éducation Physique ;

> Chers compatriotes, fans des Lions Indomptables ;

Le Chef de l’État, son Excellence Paul BIYA, soucieux de partager avec tous les Camerounais la joie et le bonheur nés de l’exploit de nos Lions Indomptables à la CAN GABON 2017, a pris la sage décision de présenter le trophée par eux remporté dans tous les 10 chefs lieux de région que compte notre pays. Et Bafoussam a l’honneur et le privilège d’être la toute première étape de ce périple national. Pour cette marque d’attention particulière à notre endroit, la ville de Bafoussam par ma modeste voix réitère ici sa profonde et déférente gratitude au Président de la République, le Premier sportif camerounais à qui nous disons mille fois merci. Nous savons qu’avec le Président BIYA, le meilleur est à venir et donc qu’il n’est pas exclu que pour la CAN CAMEROUN 2019, le Chef de l’État porte à nouveau son choix sur la ville de Bafoussam pour accueillir la poule dans laquelle évolueront les Lions Indomptables. Dans tous les cas à Bafoussam, nous sommes profondément convaincus qu’un Cameroun qui gagne, qu’un Cameroun exemplaire, indivisible, fort et émergent n’est possible qu’avec Paul BIYA comme Chef de l’État et Paul BIYA, Président de la République.

A nos valeureux Lions Indomptables qui sont le motif de notre fierté et la raison d’être de cette cérémonie, je voudrais en parfaite communion avec tous les habitants de la ville de Bafoussam leur dire que tous leurs matchs à la CAN Gabonaise ont été pour nous des moments magiques pendant lesquels ils

ont rempli nos cœurs d’une joie inégalable. Je me souviens que le grand jour, celui de la finale, et précisément lorsque l'intrépide Vincent Aboubakar inscrit d'un geste digne de génie le but de la victoire, il y a eu comme une explosion de joie à travers toute la ville. Les valentins et les valentines ont commencé à s'envoyer les SMS dans tous les sens. Une véritable extase qui telle une traînée de poussière s'est répandue de domicile en domicile tant et si bien que dès la fin du match, nos populations, tous âges confondus, ont pris d'assaut toutes les artères de la ville où elles ont installé des concert de fortunes au rythme de la musique des casseroles savamment orchestrées par les jeunes avec pour seuls instruments de vieilles marmites et leurs couvercles. Pendant ce temps, tous les bars de la ville se vidaient de leurs stocks en boissons. Les vendeuses de poissons à la braise réalisaient leurs meilleurs chiffres des quinze dernières années. Les snacks et autres boîtes de nuits ont fait le plein d’œuf de leurs clients qui pour certains y sont restés jusqu'au matin. Que dire alors de la cour de la maison de l’intrépide KAMGANG Pierre Tailleur, excellent joueur du Racing Club de Bafoussam devenu Tout Puissant de l’Ouest en son temps, géniteur de Adolphe TEIKEU KAMGANG. C'est dire que ce jour-là ça a bougé de partout. Les habitants de la ville de Bafoussam et de la région de l’Ouest étaient fiers de voir leurs fils Adolphe TEIKEU KAMGANG, NGADEU NGADJUI Michael, Sébastien Clovis SIANI et SUTCHUIN DJOUM Gilles Arnaud ; ils vous en sont très reconnaissants.

A vous, Excellence Monsieur le Ministre des Sports et de l’Éducation Physique, la ville de Bafoussam vous adresse ses chaleureuses félicitations et vous présente ses vifs encouragements pour l'immense travail que vous abattez au quotidien pour le rayonnement du mouvement sportif en général et du football en particulier. Comme pour la plupart des Camerounais, les habitants de la ville de Bafoussam vous présentent comme un serviteur de l’État disponible, dynamique, rigoureux, loyal et dévoué. Et nous croyons aussi que comme on dit vous êtes le Ministre porte-bonheur des Lions Indomptables.

A la Fédération Camerounaise de football, à tout l'encadrement technique et à l'endroit de tous les acteurs qui de près ou de loin ont été d'un quelconque apport à l'épanouissement et aux bonnes prestations de nos lions à l'expédition gabonaise, la ville de Bafoussam tire un grand coup de chapeau. Et à propos de ces acteurs qui sans être sous les feux de projecteurs travaillent en background avec tact et efficacité, permettez que du haut de cette tribune je dise notre reconnaissance à un d'entre eux qui en plus est un ami fidèle et loyal de la ville de Bafoussam. Je pense, vous vous en doutez peut-être, à son Excellence Albert Roger MILLA (ici présent) ; cette virtuose du football africain et mondial dont l'exemple, particulièrement éloquent à sans doute été pour plusieurs de nos jeunes lions un référentiel, j'allais dire un gisement de motivation et de courage.

Je salue la présence fort significative de Monsieur Hugo BROOS, entraineur des Lions indomptables ;

Je voudrais profiter de cette occasion, pour dire à nous tous ici présent que tout à l’heure après mon discours, je remettrai les clés de la ville de Bafoussam entre les mains des Lions Indomptables. Tout de suite et séance tenante, je vous annonce solennellement que le tronçon de route Gouvernorat – CRTV – Escadron – Stade Omnisports – Lycée Technique canada portera désormais le nom « AVENUE DES LIONS INDOMPTABLES ». Les clés de la ville de Bafoussam vous ayant été remis, vous en êtes désormais citoyens d’honneur.

C'est sur ces mots de gratitude, que je voudrais à nouveau souhaiter à chacun de nous une très chaleureuse bienvenue et un agréable séjour à Bafoussam. Que les dieux de Fussep tiennent eux-mêmes les volants de vos voitures sur vos chemins-retour et vous conduisent en toute quiétude jusqu'à vos destinations respectives pour que :

- Vive la ville de Bafoussam la belle;

- Vive la Région de l'ouest;

- Vive les Lions Indomptables et que

- Vive le Cameroun et son illustre guide éclairé, j'ai nommé son Excellence

Je vous remercie.

NZETE Emmanuel