FRANCE :: LITTÉRATURE: Yannick W J NAMBO dédicace "MALVO" son 1er Roman à Paris 2/2 Malvo est un héros paradoxal. Obsédé du contrôle, toujours tiré à 4 épingles, il tente de sortir des sentiers battus, de plaider que le changement est possible. Entre fierté et regrets, Malvo se parle tant à lui-même qu’il nous questionne sur la société, les jeux de pouvoir politiques, les conflits armés ou les enjeux communautaires. En effet, l’auteur fait voyager le lecteur entre fiction et réalité. Grâce à de malicieuses analogies et à l’originalité de son personnage, il dépeint notre monde contemporain. Comme à d’autres époques où la censure opprimait les auteurs, le roman permet de dénoncer, de convaincre, de proposer. Le récit est construit de telle façon qu’il offre de légères bulles d’air au lecteur qui pourrait peiner à retrouver son souffle sous le poids de la dure réalité. Une invitation à lutter contre la haine, mais aussi à se questionner et à questionner la société. Un premier roman, presque un polar, qui rassemble.

Yannick W.J. Nambo est consultant et chroniqueur pour divers médias, sur les questions de jeunesse, d’éducation populaire. Il travaille aussi dans la communication politique et institutionnelle. Il a également eu des responsabilités dans la Fonction Publique d?Etat et territoriale. Fervent défenseur des droits humains, son ouverture sur le monde ne le place dans aucune case. Selon lui c’est au cœur du croisement entre idéalisme, indignation et audace, que naissent les changements profonds, les révolutions.

Edition Fauves