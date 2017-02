CAMEROUN :: Congrès de l’Undp, les attentes des militants :: CAMEROON A la veille de cette messe, nous avons donné la parole à ceux qui militent dans cette formation politique pour exprimer leurs attentes. Leurs avis sont souvent tranchés, le ton ferme.

#BelloBouba L’Union nationale pour la Démocratie et le Progrès tient son 6ème congrès ordinaire demain 25 février au Palais des Congrès de Yaoundé. La rencontre est statutaire certes, mais elle n’est pas dénuée d’enjeux et même des attentes. D’abord, il intervient à quelques mois de la tenue d’une élection présidentielle. Oui, il est prévu au Cameroun une présentielle en 2018. Le parti traverse aussi une certaine crise déclenchée par Célestin Bedzigui.

Dans plusieurs journaux, il s’en prend à son (ancien ?) président national, Bello Bouba Maigari. Certains de ses propos sont durs. Sauf que jusque-là, il n’a y a eu aucune riposte venant de l’Undp, du moins à la taille de l’attaque. Au moment où s’ouvre ce congrès, que pensent vraiment les militants de cette formation politique ? Eh ces délégués du congrès des différentes sections ont de multiples attentes. D’abord le repositionnement politique du parti. Selon eux, l’Undp doit redevenir un parti d’opposition et de défenses des intérêts du peuple camerounais.

« Nous avons été fragilisés par l’alliance avec le Rdpc. Nous délégués du Nord allons pour demander que la plateforme avec le Rdpc soit dissoute et ensuite engager un plan de conquête du pouvoir » explique Alhadji Aliou, membre du comité central de l’Undp. « Nous ne savons pas si nous sommes vraiment de l’opposition ou de la majorité présentielle. Depuis 1997, nous ne sommes plus jamais allé à une présidentielle. Or, nous nous battons avec le Rdpc pour les législatives et les municipales. Donc, il faut qu’on clarifie cela. Un coup vous êtes amis, ils connaissent vos secrets, et le lendemain vous devenez concurrents, c’est impossible », se fâche ce militant.

D’autres militants disent ne rien ne pas maitriser les contours de cette plateforme qui aurait contribué selon eux à fragiliser le parti. Autre attente des militants de l’Undp, c’est la refondation du parti et le changement de cap dans le fonctionnement. « L’Undp n’est plus la force de frappe d’il y a 15 ans. Il est question pour nous de revenir à notre objectif premier. La présidence de la République et ensuite l’intégration de la jeune génération de militants dans les instances décisionnelle du parti. Pourquoi pas le changement d’un président national et l’élection d’un jeune au poste » croit savoir Alhadji Oumarou Sanda, de la coordination de l’Adamaoua.

D’autres militants proches de l’aile dure du parti attendent de ce congrès le passage de témoin entre la génération conduite par Bello Bouba Maigari et la jeune génération. « Nous avons comme attente principale le changement de cap et le remplacement du président national. Après 25 ans il a fait ses preuves. L’heure de l’alternance a sonné. On ne peut pas critiquer le camp d’en face et être éternel au même poste, et nous même faisons la même chose. Nous sommes venus pour changer l’équipe que conduit Bello » confie Mouhamadou Nassourou, membre du comité central de l’Undp Autres attentes des militants et délégués au congrès de l’Undp, l’approche genre. Les femmes de l’Undp,ne veulent pas être des simples figurantes lors de ce 6ème congrès.

« Nous avons longtemps joué le second rôle. Le congrès de Yaoundé est l’occasion pour nous de revenir au-devant de la scène. Nos attentes sont nombreuses et diverses. Nous pensons que le poste de secrétaire général et de vice-président doit revenir à l’une d’entre nous. Nous voulons aussi que la direction du parti s’engage à faire de la femme son pilier » confie Hadja Mairamou, déléguée de l’Adamaoua. Nombreux sont ceux des militants qui croient que l’année 2018 est celle de l’Undp. La reconquête des communes, des postes de députés et de sénateurs. Pour y arriver, les militants y croient dur comme fer.

« Nous avons déjà acté notre retour depuis 2013 avec la reconquête de certains siège à l’Assemblée nationale. Ce congrès va nous permettre de nous relancer. Mes attentes est que le parti se modernise et fait de la présidence de la République sa priorité. Nous sommes les travailleurs de terrain et nous accomplirons le travail de conquête » affirme joyeux Nana Vindjedou, cadre de l’Undp du Mayo Tsanaga.

Bello Bouba va-t-il les écouter ? Lui qui mieux que quiconque connait le régime de Paul Biya, va-t-il accepter l’affronter l’année prochaine au cas où il sera candidat ? Une source proche de lui doute, mais annonce qu’il pourra surprendre demain. C’est dans 24h.