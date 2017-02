BELGIQUE :: Queen APEDEF Ambassador : La couronne et la caravane de l’espoir ! :: BELGIUM Edwige Abena et son Equipe ont lancé depuis quelques mois le projet Queen APEDEF Ambassador. Nous l’avons rencontré afin d’en savoir un peu plus sur ce noble et ambitieux projet.

#QueenApedefAmbassador Bonjour Edwige, merci d’avoir trouvé le temps dans votre agenda fort chargé et partager entre APEDEF et GNC, pour nous recevoir et parler de votre actualité, qui est déjà à la une dans tous les réseaux et médias.

Bonjour !

Vous êtes à la tête d’une des plus importantes associations Africaines d’Europe, pour nos lecteurs c’est quoi exactement APEDEF ?

L’acronyme APEDEF signifie : Association Pour l’Egalité, le Développement et l’Epanouissement des Femmes.

Et qu’est-ce qui vous amène à la créer ?

L’idée d'une association pour l'Egalité, le Développent et l’Epanouissement des femmes s'est forgée au croisement de différentes problématisations qui touchent encore et toujours la femme malgré les avancées que l'on peut observer dans de nombreux domaines.



Depuis des décennies, les femmes revendiquent des droits fondamentaux comme celui de disposer de leurs corps, le droit à l'avortement et à la contraception, le droit à l'emploi, à l'alphabétisation, le droit à l'égalité salariale et bien d'autres… Ces batailles pour la parité et la création du Collectif pour les droits des femmes ont permis de donner une visibilité au féminisme et d’aboutir à des actions politiques dans les années 80 et 90.

Malheureusement, les femmes étant multiples avec des revendications différentes, il devient de plus en plus difficile de nos jours d'avoir une seule revendication unitaire qui permette de mener une action commune et donner une grande visibilité au mouvement féministe.

Or, le contexte économique actuel est plus défavorable aux femmes par rapport aux hommes. C'est en effet sur les femmes pauvres que pèsent toutes les difficultés de la vie quotidienne. Ce sont aussi les femmes qui subissent prioritairement les discriminations et cela n'est pas assez mis en avant.

C'est pourquoi L'APEDEF promeut non seulement le progrès et l’accroissement du pouvoir des femmes mais également la solidarité et les partenariats entre les pauvres et les riches pour venir à bout de toutes les formes de discriminations, les inégalités et les violences faites aux femmes et aux plus vulnérables.

En véritable chef d’orchestre, vous êtes présente avec votre équipe un peu partout, de combien de membres est constitué APEDEF actuellement ?

L’association pour l’égalité, le développement et l’épanouissement des femmes est composée de membres effectifs, de membres adhérents et de membres d’honneur.

L’APEDEF compte à ce jour une quarantaine de membres effectifs

Les membres adhérents qui sont une vingtaine.

Les membres d’honneur sont au nombre de cinq.

Peut-on encore devenir membre chez vous et quelle sont les démarches et conditions ?

L’APEDEF est une association internationale qui accueille les femmes du monde de tous bords sans distinction de nationalité, ni de religion.

Il suffit d’envoyer une demande écrite à notre conseil d’administration à l’adresse suivante : APEDEF, rue de la Procession 37, 1070 Bruxelles/Belgique. En précisant si vous souhaitez devenir membre effectif, membre adhérent ou membre d’honneur.

Les membres effectifs doivent payer un droit d’adhésion unique qui s’élève à 50€ et une cotisation mensuelle de 12,50€. Les membres effectifs s’engagent par ailleurs à apporter leur concours actif, leurs capacités et leur dévouement en vue de réaliser les objectifs de l’association.

Les membres adhérents ne paient que les 50€ de droits d’adhésion unique. Ils ne paient pas les cotisations mensuelles mais ils s’engagent à aider l'association et à participer éventuellement à ses activités ainsi qu’à en respecter les statuts et les décisions prises conformément à ceux-ci.

Les membres d’honneur sont des personnalités publiques qui en raison de leurs dons, de leur engagement ou de leur renommée contribuent à soutenir l’association et à renforcer sa visibilité et son rayonnement.

Je profite du plateau que vous m’offrez pour lancer un appel aux femmes: «Mobilisez-vous ! Les femmes de l’APEDEF vous attendent, il y a de la place pour tout le monde dans chacune des catégories de membres. Votre contribution est essentielle car ensemble, nous serons suffisamment fortes pour changer le statut social des femmes dans le monde».

Depuis plusieurs mois maintenant, APEDEF a multiplié une série de casting pour un événement majeur et pas comme les autres dit-on, et qui s’appelle QUEEN APEDEF AMBASSADOR. Qu’est ce que c’est ?

L’Election de la "QUEEN APEDEF AMBASSADOR" est un concours de beauté et d’élégance qui est destiné aux jeunes filles âgées entre 18 ans et 30 ans.

Les candidates sont choisies pour porter les valeurs de l’APEDEF ASBL, pour défendre et faire avancer les droits des femmes à travers le monde entier et accroître la visibilité de l'APEDEF sur le plan international.

Ce concours ouvre droit, pour la gagnante, au titre annuel de Queen APEDEF Ambassador.

Pourquoi avoir décidé de créer ce concours très spécial ?

C’est la conjugaison de raisons multiples qui m’ont poussée à lancer ce projet.

Ma longue et riche expérience dans le travail humanitaire m’a permis de côtoyer des femmes parmi les plus vulnérables et aux conditions de vie précaires. Je me suis aperçue que ces femmes possédaient un sens aigu de l’entrepreneuriat et de la créativité que je pouvais extrapoler dans le monde entier.

Le rejet avec vigueur de l'idée d'une victimisation des femmes que je préfère présenter comme de véritables actrices capables d'oser et d'agir m'a motivé à rassembler des forces vives pour aider celles qui le souhaitent à sortir de leurs coquilles et révéler leurs talents au grand jour.

Pour les mêmes raisons, je ne voulais pas que le potentiel des femmes soit limité dans leur environnement immédiat, il fallait l’exporter et le diffuser au-delà des frontières d’activités. Pour cela, il me fallait trouver un outil qui permette de capter l’attention et le regard du monde.

J’ai ainsi puisé dans ma petite enfance dominée par les exigences d’une mère styliste qui faisait attention à chaque détail. La leçon que j’ai retenue de cette éducation et qui me sert jusqu’aujourd’hui est la suivante : « la tenue vestimentaire et l’apparence physique influencent fortement l’image qu’on renvoie à ceux qui nous regardent et la manière dont on est perçu ».

Les humains étant subjugués par tout qui paraît « beau », l’idée m’est ainsi venue de mettre la beauté, la mode et l'élégance au service d’une cause humanitaire avec l'élection de la Queen APEDEF Ambassador.

Quels sont les valeurs auxquelles vous tenez tant et qu’une QUEEN APEDEF Ambassador doit avoir ?

Durant son mandat, la Queen devra s'exprimer sur des sujets relatifs aux droits fondamentaux des femmes, aux problèmes de discrimination, de violences faites aux femmes et d’inégalités liées au genre qui sont le champ de bataille de l'APEDEF asbl.

La Queen abordera également la problématique de l'autisme; une maladie encore incomprise en Afrique tandis qu'en Europe, il faudra relever les défis liés à l'exclusion et à l'intégration scolaire ou socio professionnelle des personnes autistes.

Alors nous savons que le bouquet final (l’élection) aura lieu le 25 Février 2017 à Bruxelles dans le prestigieux hôtel « Wiltcher’s Steigenberger » à l’Avenue louise au n° 71, peut-on encore s’inscrire pour le concours ?

Pour l’édition 2017/2018, les inscriptions sont malheureusement clôturées. Le jury de casting "QUEEN APEDEF AMBASSADOR" a en effet présélectionné 16 candidates selon des critères physiques, d'élocution, de comportement et à la suite de tests de culture générale pendant trois samedis successifs, du 1er au 15 octobre 2016.

Les candidates présélectionnées sont actuellement occupées à rédiger un projet humanitaire fondé sur l’une des valeurs de l’APEDEF et en accord avec les perceptions personnelles de la candidate.

Comment peut-on encore participer aujourd’hui ? Ou simplement soutenir cette fabuleuse initiative empreinte de beaucoup d’humanisme ?

Depuis 1er novembre 2016 et jusqu’au 19 février 2017, un clip présentant les différentes finalistes ainsi que les projets que celles-ci défendent est diffusé sur les réseaux sociaux pour la promotion de chacune d’entre elles.

Nous invitons le public à voter non seulement pour leurs candidates préférées, mais également à soutenir les projets portés par ces dernières. Les votes du public comptent pour 50% des points.

Vous pouvez suivre nos finalistes sur notre site internet : www.queenapedef.org,

Notre page Facebook: Queen APEDEF Ambassador 2017, Instagram, snapchat….).

Elles ont besoin de vos encouragements.

Quels sont les objectifs de la caravane qui prendra la route de l’Afrique à l’issue de l’élection avec la QUEEN APEDEF AMBASSADOR 2017-2018 ? De sensibilisation ?

La caravane santé fait partie de l’axe stratégique de l’APEDEF pour les 5 années à venir. Le but de ce projet est de mettre sur pied des actions ponctuelles et à long terme conçues pour aider les femmes à dépister le cancer du sein de manière précoce au moindre coût, prévenir le diabète et les maladies cardiovasculaires et enfin sensibiliser les populations à la problématique de l’autisme qui est une maladie encore méconnue dans la plupart des pays en développement.

L’objectif de la caravane a donc une orientation triple à savoir :

• Ecouter, Informer, Dépister et Soigner

• Soutenir les femmes malades des cancers féminins et leurs familles,

• Sensibiliser le public à la problématique de l’autisme par le biais des formations, des campagnes d’information et des conférences.

Lors de l’atterrissage 2017 qui se fera au Cameroun, nous ciblons principalement les femmes rurales, les femmes malades des cancers féminins. Nous comptons également sensibiliser la population des villages que nous allons traverser à la problématique de l’autisme, à la prévention de l’hypertension artérielle et du diabète.

Pour ce travail de sensibilisation aux maladies comme : l’hypertension, maladies cardiovasculaires, et autres maux qui touchent les populations locales, avez-vous encore besoin de soutien ? De quel nature, financier ? Médical, humain (bénévoles) ?

Nous sommes effectivement à la recherche des fonds et du matériel médical pour le bon déroulement du projet.

Nous avons besoin de matériel de diagnostic (mammographes, echographes, stéthoscopes, tensiomètres, appareils de glycémie, du petit matériel de soins, compresses, bandes Velpeau, spradrap, produits de désinfection, etc…

J’en profite pour lancer un appel aux hôpitaux aux laboratoires et firmes pharmaceutiques, aux particuliers etc… Votre aide nous est précieuse.

Pour ceux qui souhaitent participer à la grande soirée de l’élection QUEEN APEDEF AMBASSADOR 2017, quelles sont les modalités, où peut-on se procurer les tickets d’entrée ? Combien cela coûte t-il ?

Les tickets qui sont au prix de 100€/personne seront disponibles en ligne à partir du 15 décembre 2016 chez notre partenaire Vitrine Africaine. Nous sommes en pourparlers avec d’autres réseaux de vente qui vous seront communiqués très prochainement. Vous pouvez également faire vos réservations de places sur notre site internet www.queenapedef.org ou prendre contact avec notre secrétariat par courriel à l’adresse suivante info@apedef.org ou apedefasbl@gmail.com.

Nous voici à la fin de cet entretien très riche et qui montre encore une fois de plus la dimension internationale de l’ APEDEF, le talent, la vision et l’implication profonde de sa présidente en l’occurrence vous-mêmes Madame Edwige Abena, dans les questions de sociétés, de santé, un thème qui vous est d’ailleurs très cher.

Le vocable « VITRINE » n’a pas été choisi au hasard. Je recommande à chaque famille de se procurer cette encyclopédie qui donne une cartographie de la richesse détenue par la diaspora africaine en Belgique en termes de savoir, savoir-faire et savoir être. En quelques pages, on retrouve toutes les professions ainsi que les informations dont on a besoin. Je vous félicite pour cette belle initiative.

Merci pour toutes ces informations qui plairont certainement à nos lecteurs, nous vous souhaitons tout le succès international que mérite QUEEN APEDEF AMBASSADOR.

Je vous remercie de m’avoir invitée.