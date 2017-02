CAMEROUN :: Bamenda : Des brigands tentent d’incendier le Cenajes :: CAMEROON Le Centre national de la jeunesse et sport de Bamenda a été la cible des loubards le week-end dernier. En effet dans la nuit de samedi à dimanche, des voyous non encore identifiés ont rendu une visite inopinée dans cet établissement en charge de la formation des maîtres des sports et de l’éducation physique dans le Nord-Ouest. A en croire Paul Alain Tchamba, directeur de ce centre « ces malfrats ont forcé les naccos et balancé le feu dans trois bureaux ». Après avoir commis leur forfait, ils ont fondu dans la nature.

#LeleLafriqueDeben Malheureusement pour eux, « la flamme n’a pas continué comme ils le prévoyaient peut-être », précise le directeur qui a immédiatement saisi le gouverneur de la région. Adolphe Lele l’Afrique Deben Tchoffo a ordonné dare-dare l’envoi des éléments des forces de l’ordre sécurisé les lieux. Une enquête a été ouverte afin de traquer ces hors la loi. Toujours est-il que cet incident n’a pas perturbé les enseignements dans cette institution située au village Nsongwa dans la cité métropolitaine du Nord-ouest, a admis le directeur sur les antennes de Crtv Bamenda.

« Les enfants ont continué à aller à l’école sereinement. Ils sont 100% en classe ce matin (lundi Ndlr). Les cours ont repris », rassure-t-il. Et d’ajouter : « la sécurité règne au sein de l’établissement. Le climat est serein ».

Depuis un certain temps des individus se permettent d’attaquer, voire incendier certains établissements scolaires et institutions qui ont bravé la peur pour reprendre avec la formation de la jeunesse. Le 9 février dernier, deux salles de classe de la section francophone du lycée de Wum dans le département de la Menchum ont été réduites en cendre par ces ennemis de la nation. Le même jour, l’école publique francophone de Bamunka à Ndop dans le département du Ngoketunjia n’a pas échappé au même méfait. Heureusement on a réussi à maitriser les flammes avant qu’elles n’embrasent tout l’établissement.

Une stratégie de la terre brûlée condamnable dans toutes les sphères. Ces pêcheurs en eau trouble qui posent ces actes sont-ils au courant que certains de ces infrastructures sont construits par les parents d’élèves regroupés au sein de l’Apee ? Et même si c’est l’Etat qui les avait construits n’est-ce pas l’argent du contribuable ? Ces actes vont certainement accroître le déficit infrastructurel tant décrié. Il faudra pourtant que la vie reprenne un jour son cour normal après la crise actuelle. Auquel cas on aura besoin de ces infrastructures.