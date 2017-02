CAMEROUN :: Désengorgement : Plus de 300 conteneurs abandonnés :: CAMEROON La Douane procède à la vente aux enchères des voitures et des marchandises conteneurisés en souffrance dans les parcs.

#LesMarchandisesMises Les ventes aux enchères publiques avec payement immédiat des 13% destinés au Guichet unique du commerce extérieur (Guce), se sont poursuivies jeudi dernier au parc Socomar à Bonanjo. Une cinquantaine de voitures sont mises à la disposition des éventuels adjudicataires avec enlèvement sous un délai de 72 heures, sous peine d’annulation de l’acte de vente. Mercredi 22 février 2017, les opérations qui se sont déroulées au parc Apmt, dans l’enceinte de la société Maersk, concernaient les marchandises conteneurisées réceptionnées au parc il y a deux ans.

« Il s’agit de résidus des dernières ventes aux enchères organisées en 2016. Les marchandises mises en vente sont immobilisées au port depuis 2015 », a expliqué Tafauh Yombi, rapporteur général des opérations. Les ventes aux enchères publiques visent donc à décongestionner le parc automobile, mais davantage le quai où la cadence de déchargement des marchandises accuse généralement des retards liés au manque d’espace pour l’entreposage.

2000 voitures mis en vente

Les marchandises mises en vente mercredi étaient constituées de meubles et matériels de bureaux, de 20 caisses contenant des moules destinées aux bâtiments et travaux publics (Btp), des chaussures usagées, des ouailles de cellulose, du matériel de génie civil et de deux voitures. La présente opération organisée en conformité avec le code douanier de la Cemac a débuté le 17 février au parc Socomar. 11 lots de voitures utilisées sous d’autres cieux, et usées à cause de la longue durée de leur immobilisation au port de Douala, étaient mis en vente, le lot étant constitué de la voiture ellemême (le châssis) et des effets qu’elle contient. Si ces voitures trainaient au parc depuis 2014, celles les plus récentes seront en vente aux enchères dès ce 23 février.

La vente aux enchères des marchandises conteneurisées va se poursuivre la semaine prochaine, avec des lots moins usés, apprend-on des services de la douane. Plus de 300 conteneurs en provenance du Tchad et de Centrafrique, mais aussi d’Europe, encombrent le quai et les différents parcs sur la place portuaire. « Pour le cas des conteneurs en transit, on a fait une correspondance aux pays comme le Tchad et la Rca. Si dans trois mois ils n’enlèvent pas les conteneurs, on va les vendre aux enchères. Il y a donc beaucoup de conteneurs.

Mais, au fur et à mesure qu’on en traite la liste, et depuis qu’on l’a publiée à titre indicatif, il y a beaucoup de requêtes qu’on a reçues. Certaines personnes demandent de leur donner un de temps pour leur permettre de finaliser la procédure, on le leur a accordé. C’est pourquoi le lancement a un peu trainé », explique Asah Stanley, rapporteur. Quant aux véhicules, leur nombre est estimé à 2000. Ils proviennent d’Europe pour la plupart. Leur abandon est généralement justifié par les frais de dédouanement et les pénalités de stationnement jugés très élevés par les importateurs.