CAMEROUN :: Marché de Mvog Atangana Mballa : Le commerce se fait sur la route :: CAMEROON Les vendeurs ont carrément réinvesti le trottoir et la chaussée, situation qui accentue le désordre urbain.

#MvogAtanganaMballa L’ambiance d’antan a repris son cours au marché Mvog Atangana Mballa. Les commerçants ont de nouveau installé leurs étals sur la voie publique, causant ainsi d’énormes embouteillages sur les axes qui entourent le marché. Chassés chaque jour de la chaussée, c’est sur le long du Canal du Mfoundi à Mvog Atangana Mballa du côté du marché qu’ils se sont installés.

Malheureusement pour ces vendeurs, l’espace marchand ainsi créé s’est aussitôt refermé le lendemain. L’activité commerciale avait été stoppée net ce jour-là aux environs de 10h, par les agents de la Communauté urbaine de Yaoundé (Cuy). L’équipe de CT a assisté à la débandade des vendeurs. C’est chaque commerçant qui se dépêchait de quitter les lieux, avec sa marchandise.

En quelques minutes, le site était presque vide. Juste une poignée de femmes déterminées à rester étaient encore installées. « Nous sommes fatiguées d’être chassées partout. Plus haut, on a dit qu’on occupe la chaussée, maintenant nous nous trouvons un lieu où on ne gêne personne, on nous chasse encore », lance l’une d’elles. Rosalie Sama explique que c’est une initiative de la présidente de l ‘Association des «bayam-sellam» du marché Mvog-Mbi, qui leur a proposé le site.

« Un lieu abandonné que nous avons débroussaillé et nous nous sommes organisés en sectionnant les places. Il y avait plus de cinquante places disponibles, même la poubelle a été dégagée. Nous avions espoir que nous allons enfin pouvoir vendre en paix. Pour trouver de quoi nourrir nos familles. Mais la joie n’était que de courte durée. Qu’allons-nous faire maintenant?», s’interroge Rosalie.

Malgré le déguerpissement qui se fait chaque jour par les agents de la Communauté urbaine de Yaoundé, les vendeuses sont allées se faire une place sur la chaussée pour continuer leurs activités, en espérant qu’une solution sera trouvée dans les prochains jours.