Cameroun, Funérailles de la belle-mère de Paul Biya: Les militants du Rdpc à la cadence des discordes à l’Ouest :: CAMEROON Elie Kamga acculé face à la capacité de mobilisation parallèle de dame Hortense Kamanké Njikeu dans le Haut-Nkam Nord à Bandja…Et Courtes Kectha en voie d’être isolé à Bangangté par le clan Niat dont est proche Jean Claude Mbwentchou, Minduh et président du comité d’organisation de cette commémoration prévue le 25 février 2017 à Badenkop en hommages à Rosette Mboutchouang dit Mafeu Siligap.

#RosetteMboutchouang Président de la section du Rassemblement démocratique du peuple camerounais(Rdpc) du Haut-Nkam Nord à Bandja, Elie Kamga parait décontenancé ce mercredi 22 février 2017, au point d’ajourner, sans politesse ni civilité, tous les rendez-vous professionnels. «La hiérarchie du parti a exigé de moi de fournir, dans un bref délai, la liste des militants appelés à effectuer le déplacement pour Bangou pour les funérailles de la belle-mère du chef de l’Etat, Paul Biya. Et tant que je n’ai point bouclé, je ne saurai faire autre chose », se justifie-t-il, avec empressement au téléphone. Nana Charles, maire de la commune de Bangou depuis le décès de Rosette Mboutchouang Ngono (ancien maire de la localité et belle-mère du président de la République, Paul Biya) manque lui aussi de sérénité. « Nous sommes en réunion avec le Président du sénat. Nous préparons les funérailles prévus le 25 février prochain », répond-t-il à tout interlocuteur au téléphone.

Parer à toute maladresse

Mais au fond, souligne-t-on dans les milieux proches du Rdpc à l’Ouest, cette attitude exprime la peur de se faire ravir la vedette par des potentiels rivaux politiques. Pour le cas de Bandja, sieur Kamga redoute que dame Hortense Kamanké Njikeu, bien populaire auprès de certains militants de base, ne fasse une mobilisation parallèle, question de montrer ce que certains militants du Rdpc dans la localité qualifient de « la non connaissance des réalités du parti par Elie Kamga ». Reste que pour parer à « toute maladresse » qui pourraient sacquer l’image du Rdpc dans la localité, l’on fait savoir, de sources fiables, que dame Kamanké, à l’instar des barons comme le maire de la localité, Barthélemy Djimgou, a pris des mesures palliatives pour éviter tout manquement lié à la participation de cette section aux funérailles de Rosette Mboutchouang. Madeleine Mbouché, 2e adjoint au maire et présidente de la section de l’organisation des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Ofrdpc), serait donc à la manœuvre dans ce sens. En conclusion, les militants du Rdpc dans le Haut-Nkam ne veulent pas être au rang des derniers lorsqu’il s’agira de se manifester aux rituels des funérailles conformément aux traditions de Badenkop où Rosette Mboutchouong Ngono avait été intronisée reine (Mafeu Siligap) suite à son mariage à Ernest Mboutchouang, un fils de la localité. C’est donc dans sa concession construite à Packem grâce au cabinet civil de la Présidence de la République et aux contributions des hommes d’affaires originaires de la région de l’Ouest que les sons de tambours et les coups de fusils doivent faire leurs échos sonores le samedi 25 février 2017 sous la haute diligence du Fo’o Homssi Feze de Badenkop, vice-président du comité d’organisation desdites cérémonies. Le maire de Bangou se trouve également au cœur de l’évènement. Car Rosette Mboutchuang Ngono, la mère de la Première dame, Chantal Biya, a dirigé cette municipalité de 2007 à 2014. Au-dessus de la soixantaine et ancienne miss de la région de l’Est en 1967, elle décédée le 02 octobre 2014 en Afrique du Sud.

Le clan Niat contre Courtes Ketcha

Du côté du département du Ndé, on s’attend également à une mobilisation exceptionnelle. Mais l’adversité entre le président du Sénat, Marcel Niat Njifenji, et madame le maire de Bangangté, Célestine Courtes Kectha, complique les opérations. Le fait que Jean Claude Mbwentchou, ministre du Développement urbain et de l’habitat (Minduh) ait été porté à la tête du comité d’organisation nationale desdits funérailles complique les choses pour l’édile de la ville de Bangangté et apparait comme un désaveu de sa personne par la hiérarchie du Rdpc au profit du patriarche Niat. Et pourtant, il est constant que de son vivant, Rosette Mboutchouang Ngono, était plus proche de Courtes Kectha que n’importe quelle autre élite originaire du département des trois lettres. Ce qui pousse l’observateur à vouloir conclure qu’un complot a été ourdi…pour éloigner ou brouiller la magistrate municipale avec ses connexions dans le sérail. Et pourtant en termes de coopération communale, Courtes Kectha et feu Rosette Mboutchouang ont œuvré ensemble-au vu et au su de tout le monde- afin que la société d’hygiène et de salubrité du Cameroun (Hysacam) s’implique pour l’assainissement des communes de Bangangté et de Bangou. C’était en 2008. En 2014, notamment au moment du décès de Rosette Mboutchouang, elles se sont aussi mises ensemble pour l’adduction en eau potable au profit des populations de Bangangté et de Badenkop. Les exemples sont légions…Et les manœuvres ne sauraient les camouflés.