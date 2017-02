CAMEROUN :: Promote 2017 : L’internet LTE 4G de Vodafone émerveille les visiteurs :: CAMEROON Présente du 11 février dernier dans le cadre du 6ème Salon de l’entreprise, de la Pme et du partenariat de Yaoundé (Promote), Vodafone Cameroun qui n’a pourtant débuté ses activités que le 21 septembre dernier, est perçue par tous, et de loin, comme le meilleur réseau internet. C’est ce qui a conduit Camer.be à aller à la rencontre d’Emmanuel Ngando, Responsable Communication et par ailleurs en charge du projet Promote de cette entreprise dirigée par Antoine PAMBORO dont la longue expérience n’est plus à présenter.

#VodafoneCameroon Emmanuel Ngando, pouvez-vous nous dire ce qui a motivé Vodafone Cameroun à être de Promote 2017 ?

Promote est une incroyable vitrine pour la visibilité des entreprises en Afrique centrale. En tant que société n’ayant lancé ses activités que le 21 septembre dernier, il était important pour Vodafone Cameroon, d’être de cette exposition afin de montrer au public ce qu’elle offre comme produits et services.

Qu’avez-vous concrètement fait à Promote ?

Au moment où nous lancions nos activités, nous n’avions pas de véritables offres B2B. Cette exposition nous offre ainsi l’occasion de présenter des offres standard aux entreprises, des solutions adaptées à leurs besoins. Nous disons aux clients que nous avons une connexion internet très performante, ultra rapide. Cela se voit aisément à travers des tablettes de démonstration que nous avons déployées dans notre stand. Une équipe dédiée était également présente sur le stand pour capturer les besoins des clients, leur faire vivre l’expérience de notre connexion et apporter toutes les précisions nécessaires à la bonne compréhension de nos offres.

Qu’en est-il de votre nouvelle application dénommée « Chat +», et que vous faites-vous pour accroître le nombre d’abonnés ?

Cette application permet, de passer des appels vidéo, audio en HD et d’envoyer des messages. Cela est absolument gratuit pour ceux qui sont abonnés de Vodafone Cameroon. Pour les autres, l’application est téléchargeable sur Playstore ou iStore. Il suffit de taper Vodafone Cameroon Chat+ pour retrouver l’application.

Pour ce qui est de nous faire connaitre du grand public, nous avons une offre promotionnelle de notre MiFi qui est désormais offert en pack à 15.900 FCFA avec 6GB gratuits.



Lorsqu’on parle de l’extrême rapidité du réseau internet de Vodafone, de nombreuses personnes demeurent sceptiques jusqu’au jour où elles font réellement l’expérience de l’internet haut débit LTE – le vrai – de Vodafone Cameroon. De plus, l’abonné reste connecté à ses contacts puisqu’il maintient son numéro de téléphone, tout en utilisant notre connexion internet.

Cela parait vrai en apparence. Mais en apparence seulement. Nous sommes en réalité « victimes » de l’excellente qualité de notre réseau internet, parce que nous avons une capacité de téléchargement très rapide. Nous avons récemment introduit des offres en illimité parfaitement adaptées aux besoins de nos abonnés et prospects qui auront désormais le choix en fonction de leur budget.

Dans le même ordre idées, nous mettons à la disposition de notre aimable clientèle des téléphones compatibles avec le réseau de Vodafone Cameroon. Ce sont des téléphones à double SIMs pour permettre à l’abonné d’utiliser le réseau Vodafone pour la data tout en conservant son numéro habituel pour ses appels téléphoniques. En somme, nous mettons tout en œuvre pour donner à l’abonné la latitude de choisir.

Et pour sortir de cet entretien, Monsieur Ngando, quel est aujourd’hui le bilan de l’initiative « YouthProgram » ?

Nous travaillons à ce jour avec 285 jeunes. 250 d’entre eux sont actuellement dans le programme que nous appelons « Brand Ambassador » qui leur permet tout en poursuivant leurs études d’avoir une expérience en entreprise. 35 jeunes diplômés ont intégré la compagnie le mois dernier dans le cadre du Graduate program qui offre aux jeunes diplômés une opportunité de stage professionnel sur six mois pouvant aboutir à un contrat premier emploi pour les plus performants.