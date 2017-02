Belgique: Permanence sociale gratuite à l’intention des immigrés le 1er mars prochain à Bruxelles :: BELGIUM Dans l'intention d'accompagner les jeunes camerounais, africains, étrangers (étudiants ou non) en difficulté en Belgique, notre asbl Jades organise une permanence sociale mercredi prochain, 1er mars de 14h à 17h. Nous nous tiendrons à disposition des personnes désireuses de venir nous rencontrer.

#MercrediProchain Tu es un jeune immigré et tu as des questions concernant les procédures admistratives (renouvellement de séjour, changement de statut, etc) ou des questions en rapport avec tes études (orientation et réorientation,...) ; tu rencontres des difficultés dans tes efforts d'insertion sociale et professionnelle, Jades ASBL t'attend mercredi prochain 1er mars de 14 à 17h

Adresse du jour:

Square Sainctelette 19

1000 Bruxelles

Jades Asbl

Contacts : 0465615775