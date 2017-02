CAMEROUN :: Université de Douala : Le recteur suspend son directeur administratif :: CAMEROON Le bureau d’Emmanuel Banga Kollo a été scellé suite à une décision de François Xavier Etoa, le chef de l’établissement.

#BangaKollo Depuis presque deux semaines, Emmanuel Banga Kollo, directeur des affaires administratives et financières (Daaf) à l’Université de Douala n’a plus mis pied au campus. Ce cadre administratif nommé comme Daaf en décembre 2014 par un décret du président de la République à l’université de Douala passe son temps devant la télévision à son domicile à Yaoundé. C’est depuis le 9 février 2017 que son bureau a été scellé par le recteur de l’Université de Douala, le Pr. François Xavier Etoa qui l’a également interdit d’accéder au sein du campus jusqu’à nouvel ordre.

Une décision jugée illégale et arbitraire par le concerné qui fait savoir : « J’ai été nommé par décret du président de la République. Je reste Daaf de l’Université de Douala mais l’accès à mon bureau m’a a été interdit par le recteur pour un motif fallacieux. Mes avantages comme les frais de carburant, de téléphone ont été supprimés depuis plusieurs mois. On me soupçonne d’avoir dénoncé un vaste réseau de détournements des deniers publics au sein de l’Université de Douala, une situation qui a permis que certains responsables soient actuellement auditionnés devant le Tribunal criminel spécial. Voilà la raison de ma suspension », explique le Daaf suspendu.

Dans une notification signée par Me Onanina Koufana, huissier de justice à la 14ème charge du tribunal de première instance de Douala, l’on peut lire un message que le recteur de l’Université de Douala a adressé au Daaf le 6 février dernier. Le recteur justifie la suspension d’Emmanuel Banga Kollo en ces termes : « Au regard de vos divers comportements violents, de votre insubordination notoire, générateurs de dysfonctionnements des services de l’Université de Douala, et suite à l’incident qui s’est produit au sein de l’Université le 21 décembre 2016, pour lequel vous avez été le principal acteur en vous présentant dans les bureaux portant une arme accrochée à votre ceinture, arrachant, les fiches des engagements, proférant des menaces et des injures au personnel ainsi qu’aux usagers présents. Et dans l’obligation devenue urgente d’assurer la sécurité des personnels et des biens de l’institution dont j’ai la charge, j’ai instruit à titre conservatoire, la pose des scellés à la porte du bureau du Daaf avec interdiction de vous présenter au sein du campus, jusqu’à nouvel avis.

Par conséquent, vous êtes invités à prendre toutes les dispositions utiles, à compter de la notification de la présente correspondance pour remettre au comptable matière du rectorat, toute propriété de l’université de Douala encore en votre possession ». Concernant cet incident que le recteur évoque, le mis en cause déclare: « J’ai plutôt récupéré les documents financiers dans mes services parce que certains collaborateurs du recteur continuaient d’émettre les engagements alors que la loi ne le leur autorisait plus. Il y a au sein de l’Université de Douala un vaste réseau de détournements des deniers publics.

Les collaborateurs du recteur émettent des faux engagements financiers. J’ai attiré l’attention du recteur depuis sur ce réseau qui opère depuis 2014 mais jusqu’à présent les choses n’ont jamais changé. Notre établissement accumule aujourd’hui une dette de plus de 16 milliards. CFA », explique Emmanuel Banga Kollo. Le Daaf soutient d’ailleurs qu’avant sa suspension, il avait été écarté depuis plusieurs mois de certains dossiers administratifs de l’Université de Douala. : « On me reproche d’avoir dénoncé un vaste réseau de détournement au sein de cette université. En décembre dernier, plusieurs responsables de cet établissement ont été auditionnés au Tribunal criminel spécial au sujet des détournements dans notre établissement », ajoute le Daaf.

Au sujet de ce réseau de détournement qui existerait au sein de l’Université de Douala, le Daaf fait savoir que plusieurs missions sont descendues sur place et ont révélé des manquements. C’est le cas de la Commission nationale anti -corruption, de la direction générale des Impôts. Le Daaf fait savoir également que même la mission bipartite ministère des Finances et Enseignement supérieur a révélé plusieurs dysfonctionnements à l’Université de Douala. Le recteur de l’Université de Douala que nous avons contactés hier matin a préféré d’inviter le reporter dans son cabinet afin qu’il puisse davantage s’exprimer sur ce conflit qui l’oppose à son collaborateur. Notre tentative de rencontrer le recteur mardi dernier est restée vaine.