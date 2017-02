CAMEROUN :: Télécommunications : Yoomee arrache un partenariat avec Camtel pour couvrir le territoire national en internet :: CAMEROON Outre l’internet, à en croire les termes de cet accord signé le 22 février 2017 à Yaoundé, Yoomee qui prendra appui sur les infrastructures de l’opérateur de télécoms à capitaux publics camerounais, proposera aussi des appels téléphoniques.

#BenjaminGérardAssouzoo La Cameroon Telecommunications (Camtel) et le fournisseur d’accès à internet Yoomee, ont paraphé hier à Yaoundé, un partenariat commercial pour le développement, l’extension et la revente d’offres innovantes sur l’ensemble du marché des télécoms. Selon Benjamin Gérard Assouzo’o le directeur Marketing et Communication de Camtel, « il s’agit d’une espèce de sous-location, puisque Yoomee offrira les mêmes services que Camtel ».

« Ce partenariat avec Yoomee vise à renforcer davantage l’offre commerciale en matière de services de télécoms, et d’apporter toute la satisfaction attendue par les usagers » explique dans le communiqué de presse y relatif, David Nkoto Emane, le directeur général (Dg) de Camtel. Et de préciser qu’il incombe à son entreprise, de mettre à la disposition de Yoomee, des infrastructures techniques lui permettant de déployer et d’offrir des solutions de connectivité sur l’étendue du territoire camerounais.

L’alliance entre les deux entreprises, apprend-on, s’articule autour des termes techniques et commerciaux ressortissant au modèle Mobile virtual network operator (Mvno). Le but visé par les deux partenaires, étant d’impacter positivement les habitudes de consommation des solutions de connectivité au Cameroun. Dans la même lancée, il s’agit d’accroitre l’appétence des populations aux produits numériques qui seront développés.

Dg de, Emmanuel Forson a indiqué qu’ « il s’agira d’apporter plus de diversité dans les offres de télécommunications actuelles. Aussi, nous mettrons des moyens ambitieux en œuvre pour une exploitation optimale des infrastructures déjà déployées ». Et de renchérir que le pacte signé, permettra à Yoomee qui n’était alors cantonné qu’à Yaoundé et Douala, de couvrir désormais tout le Cameroun.

C’est donc un partenariat, qui place Yoomee, tout 1er premier fournisseur d’accès internet à déployer un réseau haut débit mobile sans fil au Cameroun, de devenir le 1er full MVNO d’Afrique subsaharienne francophone.

En rappel, Yoomee Cameroun est un opérateur de télécommunications présent sur le marché de l’internet depuis mai 2011. Spécialisée dans la fourniture d’accès internet, cette ancienne filiale du groupe Yoomee Africa, a-t-on appris, est dorénavant une société anonyme à capitaux mixtes, à majorité camerounaise. D’où le grand enthousiasme qui à en croire Benjamin Gérard Assouzo’o, a animé Camtel dont le rôle dévolu par l’Etat est de développer les télécoms Cameroun, à accepter le partenariat avec Yoomee.