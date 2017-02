FRANCE-DIASPORA: POURQUOI SOMMES NOUS SI AGRESSIF? Chaque jour...Je me pose régulièrement cette question. Mais Pourquoi nous les Africains sommes nous aussi agressif ?... Pourquoi nous nous exprimons avec autant d'agressivité ?... Pourquoi entretenons nous autant de haines à l'égard des autres???...

#Bienveillance Pourquoi nous mettons nous toujours dans une épreuve de bras de fer avec les autres???

Pourquoi exprimons nous nos sentiments avec autant d'agressivité ???

Pourquoi nous investissons nous autant dans une forme d'agressivité destructive que constructive???

Pourquoi laissons nous la haine et l'agressivité nous dominer au point de faire de nous des marionnettes négatives????

Pourquoi avons nous autant de scrupule à ressortir notre gentillesse et notre bienveillance ????

Nous perdons notre temps à faire des choses qui ne profitent à personnes​.

Pourquoi dépensons nous autant d'énergie à haïr plutôt qu' à aimer, et rependre le bien autour de nous ?...

Pourquoi faut-il accorder aucun intérêt à tout ce qui peut se construire collectivement ?...

Pourquoi perdons nous nôtre temps a faire tout ce qui est bête, stupide et inutile ?...

Pourquoi sommes nous distrait le plus clair de nôtre temps sans faire appel à notre intelligence enfouis au fond de nous pour pouvoir faire appel à nôtre humanité en tant qu 'humain ?...

Pourquoi de nos jours avons nous honte de manifester nôtre bienveillance ,nôtre gentillesse, nôtre amour du bon sens ?...

Pourquoi notre regard se détourne de nos valeurs moral et de vie ?...

Je ne comprendrais jamais pourquoi nous nous infligeons sans cesse des bras de fer au lieu de nous aimer , de nous estimer, de nous rendre heureux et fier de nos actes...

On n'a la nette impression que dans notre milieux le simple fait de communiquer avec facilité et une certaine aisance rend les autres agressif.

On n'a le ressentiment que les gens rejettent le dialogue parce que toute tentative à un échange cordial et paisible est veines.

Toutes échanges verbales entre personnes adultes se soldes toujours par la guerre des mots, et le bras de fer.

Quelque soit la façon dont on aborde les gens , ils sont perpétuellement sur la défensive et sortent des griffes tout de suite.

Pourquoi sommes nous aussi virulent dans nos propos???

Pourquoi sommes nous aussi agressif les uns envers les autres pourquoi???

Comment comprendre la position de ceux qui écrasent les faibles à leurs avantages . Réduire l'autre au silence pour avoir le pouvoir de moi je.

Pourquoi dans nôtre milieux avons nous du mal à nous entraider ?...

Chacun est prêt à écraser l'autre, voir même à tuer son frère pour être le number one.

Tout cela n'est pas sérieux sachez le, cela va nous desservir de nos existences, il faut s'alarmer car

nous avons du mal à comprendre les autres et à les écouter en règle générale.

Nos valeurs existent pour être rassemblé et s'interrogé chaque jour sur nos faits et gestes, une remise en question est nécessaire pour développer au mieux l'amour et le partage que nous méritons.

Oui je hurle ce crie d'alarme car il est temps que les choses prennent du sens au lieu de passer nôtre temps a abattre l'autre simplement parce qu'il nous interpelle dans nos pensées , Réveillez vous il est encore temps de remettre de l'ordre, ne détruisez pas votre prochain pour être visible , vous avez simplement qu'à écouter, comprendre et avancer pour être vu.

Apprenez à vous adresser aux autres avec douceur et avec modération.

Mettez un peu de bon sens, un peu d'humour dans vos expression pour apporter un petit sourire sur les lèvres de votre prochain ça fait du bien. Faîtes la paix au lieu de faire la guerre.