   FRANCE :: Rencontre avec Paul Mba Abessole du Gabon

style="width:750px;height:auto;"Dans cette seconde partie du "Boeuf-Bourguignon Politique de Jacky Moiffo", l'Homme politique poursuit,certes,la description de son Gabon natal, mais aussi se mue en conseiller Socio-politique.

Pour Paul Mba Abessole, Ali Bongo Ondimba, tout comme Jean Ping, "ne sont plus des solutions pour le Gabon, et devraient, tous les deux, faire place à un gouvernement de transition, qui assiérait de nouveaux textes avant qu'on parle, à nouveau, d'élections présidentielles dans ce pays, qu'il estime être celui de tous les Africains.

#AliBongoOndimba Pour rappel, cette émission a été tournée juste avant le 17 février 2017, date à laquelle la Guinée-Equatorial et le Gabon ont, enfin ratifié,lors de la Conférence des Chefs d'Etats de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, que présidait Theodoro Obiang Nguema Mbasogo, l'accord accordant la libre circulation des ressortissants de la sous-région, munis de leurs pièces d'identité sécurisée ou d'un passeport ordinaire biométrique délivré par un des six pays ou encore d'un passeport CEMAC, un séjour dans le pays voisin qui ne devrait pas dépasser les trois mois.