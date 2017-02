CAMEROUN :: Paul Ayah Abine dans un état critique :: CAMEROON Annoncé très malade par sa famille qui sollicite sa libération en vue d’un suivi médical de toute urgence, l’avocat général, près la Cour suprême, incarcéré dans les geôles du Secrétariat d’état à la Défense (Sed) depuis un mois, serait entre la vie et la mort.

#CourSuprême Les nouvelles en provenance du Sed ne sont pas rassurantes. Ce serait un doux euphémisme de dire que Paul Ayah Abine est malade. Car, son état de santé est de plus en plus critique. Un mois après son enlèvement musclé puis son incarcération, l’homme qui doit en plus du poids de l’âge, subir les affres de la privation de la liberté, est annoncé « gravement malade ».

Une situation qui a plongé sa famille dans une tristesse des plus déconcertantes. Laquelle a pondu un communiqué dans lequel elle interpelle la haute hiérarchieà se pencher sur le cas de cet « innocent », victime d’un pouvoir dont l’oppression et l’intimidation restent la marque de fabrique. Même si on n’en sait que très peu sur la nature du mal qui le ronge, il reste vrai que l’avocat général près la Cour suprême est en piteux état. A en croire sa famille et certains de ses confrères, solidaires à sa libération immédiate, un internement doublé d’un suivi médical strict s’impose. Si on tient à sauver le concerné.

Sécession et trahison

On se souvient qu’il avait été arrêté le 20 janvier dernier à son domicile par six hommes armés, et conduit au Sed. Président du Peoples action party (Pap), les magistrats de la Cour sont clairs à ce niveau: ce pan de sa vie ne saurait justifier la forme de son arrestation qui s’est faite en violation de l’article 629 du Code de Procédure pénale. De sources dignes de fois, le gouvernement accuse directement Ayah Paul Abine d'être le leader des séparatistes, et aurait accumulé des preuves contre lui.

«Les accusations qui pèsent sur lui peuvent être les mêmes portées contre Neba et Fontem. À savoir : la sécession, la trahison, incitation à la rébellion et les actes de terrorisme», apprend-on. Paul Ayah Abine a été nommé avocat général près la Cour suprême en 2014. «Avant cette nomination, des informations persistantes le déclaraient bientôt à la tête du Scnc», indique-t-on.

Après avoir été député du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) dans la Manyu, Région du Sud-ouest en 2002, le magistrat démissionne du parti en janvier 2011 et créé sa propre formation politique, le Pap. Sous la bannière de ce parti, il a été candidat à la dernière présidentielle. Si c’est cela son crime ?