   AFRIQUE DU SUD :: La chasse aux immigrés, nouvelle saison :: SOUTH AFRICA

France (Vovray-en-Bornes) France (Vovray-en-Bornes) excamerounais

Boff!!!

Ce n'est pas grave. On appelle ça, petits meurtres entre africains, donc c'est normal.



Par contre, mettez:

France : la chasse aux immigrés, nouvelle saison!



Là, tout le monde va sortir du bois. Et cracher la haine contre la France.



Boff !!!

It does not matter. We call it small murders between Africans, so it's normal.



On the other hand, put:

France: hunting immigrants, new season!



There, everyone will come out of the wood. And spit out hatred against France.