Surnoms des hommes et femmes qui ont marqué l’histoire contemporaine de l’Afrique :: AFRICA Le jeune auteur Arol KETCHIEMEN vient de faire paraître aux éditions La Doxa un nouvel ouvrage intitulé : « Surnoms des hommes et femmes qui ont marqué l?histoire contemporaine de l’Afrique ». En effet, Le surnom que l'on donne à un individu n'est jamais le fruit du hasard. Il en dit long sur la personne ciblée.

#ArolKetchiemen Cet ouvrage donne, motive et explique de manière détaillée l'origine des surnoms des hommes et femmes qui ont marqué l'Histoire contemporaine de l'Afrique. Derrière les surnoms, se cache très souvent une origine à la fois surprenante, passionnante et cocasse. Ce livre est un prétexte pour rendre hommage aux hommes et femmes qui ont marqué l'Histoire de l'Afrique ; pour conter les tranches de vie, les petites et grandes histoires de ces Hommes. L'Histoire de l'Afrique et de ses grands Hommes reste encore à explorer, ce livre est donc aussi un moyen détourné pour vulgariser cette Histoire en adoptant le prisme des " surnoms".

Dans cet ouvrage, Arol Ketchiemen dresse le portrait de 140 hommes et femmes qui ont marqué positivement ou négativement l’Histoire contemporaine de l’Afrique. Ils sont : sportifs, musiciens, écrivains, hommes politiques, scientifiques etc.

En 2014, Arol KETCHIEMEN avait déjà publié aux éditions Favre le livre « Dictionnaire de l’origine des noms et des surnoms des pays africains », une œuvre sans précédent dans la littérature historique de ce continent.

Le livre : « Surnoms des hommes et femmes qui ont marquéde l’Afrique » de Arol KETCHIEMEN est actuellement disponible sur les sites de vente en ligne et dans les librairies.

Ci-dessous le lien Amazon pour acheter le livre. https://www.amazon.fr/SURNOMS-HOMMES-lhistoire-contemporaine-lAfrique/dp/2376380189/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1487751791&sr=8-1&keywords=surnoms+des+hommes+et+femmes

