Distinction : La Société générale élue meilleure banque au Cameroun en 2016 :: CAMEROON La distinction décernée par le magazine EMEA Finance désigne également la SG Cameroun comme étant la meilleure banque d’investissement au Cameroun.

#SociétéGénéraleCameroun L’appétit vient en mangeant, a-t-on coutume de dire. Cette maxime populaire vient une fois de plus d’être prouvée par la Société générale Cameroun. Cette institution bancaire a été pour la cinquième fois élue meilleure banque au Cameroun et meilleure banque d’investissement pour la deuxième fois. Deux récompenses que la banque doit à ses performances de l’année 2016.

« Cette année encore, Société générale Cameroun se voit décerner deux prix par le magazine EMEA Finance : deux prix qui matérialisent nos actions au quotidien depuis plus de 53 ans pour le Cameroun et les Camerounais. Engagés avec nos 639 collaborateurs aux côtés de plus de 195 000 clients dont plus de 6 000 entreprises, nous innovons sans cesse pour proposer des solutions adaptées aux besoins de tous. Nous sommes également conscients que ces prix nous engagent. Une nouvelle année s’ouvre et avec elle de nombreuses promesses d’engagements», a affirmé Alexandre Beziaud, Administrateur-directeur-général de SG Cameroun.

En fait, depuis 2013, la banque « a lancé plusieurs projets d’optimisation de ses processus en interne pour adapter ses mécanismes de fonctionnement aux besoins des clients, tout en capitalisant sur les bonnes pratiques et succès existants. Proposant des services et solutions innovants, Société générale Cameroun est leader sur le marché des entreprises grâce à ses solutions d’affacturage et de Cash management qui lui permettent de traiter de manière électronique les transactions des entreprises.

La banque est aujourd’hui première au Cameroun pour le Cash Management, première banque en monétique (réseaux en acquisition et parc TPE), et leader sur le marché du Crédit-bail avec 45% de parts de marché », lit-on dans un communiqué de presse rendu public par la banque. Le magazine EMEA Finance, bimestriel dédié à la communauté financière, aux clients et fournisseurs à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique décerne chaque année, les Treasury Services Awards. Les Treasury Services Awards Awards tiennent compte de divers performances et facteurs structurels, tels que la part de marché et la croissance, l’innovation et la stratégie d’entreprise.

Ces récompenses prennent aussi en compte les résultats d’une enquête en ligne des équipes de trésorerie des entreprises à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Comme on peut le constater, c’est la cinquième fois et pour la deuxième fois consécutive que la Société générale Cameroun est désignée respectivementau Cameroun etd’investissement. Dans le même temps, Ecobank reçoit ces dernières années et de façon tout aussi récurrente, le prix de laau Cameroun par le magazine The banker.

Afriland First Bank pour sa part est une habituée du classement Jeune Afrique où depuis quelques années également, il caracole à la première place du classement de meilleure banque au Cameroun. Mais, au-delà des arguments et des contre-arguments brandis çà et là pour crédibiliser ou décrédibiliser tel ou tel classement, une constance se dégage tout de même, d’année en année: c’est à chacun son classement. Toute chose qui continue à alimenter les commentaires au sein de l’opinion qui s’interroge sur le crédit à donner à ces classements qui sont les mêmes chaque année.

Ces classements qui ne changent pas font d’ailleurs dire à certains observateurs que chaque banque a son classement. Des affirmations que réfutent avec la dernière énergie certains responsables du secteur bancaire, puisque selon eux, ces classements sont objectifs et basés sur des critères bien définis.