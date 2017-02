CAMEROUN :: Hugo Broos : Les raisons d’un probable départ :: CAMEROON Un an après son arrivée à la tête des Lions indomptables, le technicien belge évolue dans un environnement hostile et enregistre plusieurs mois d’arriérés de salaire.

#LionsIndomptables Lors de la conférence de presse d’avant-match devant opposer ses poulains aux Blacks Stars du Ghana pour la demi-finale de la Can 2017 le 1er février dernier, Hugo Broo avait clairement reconnu qu’il y avait un problème de primes. Que ses poulains et lui n’étaient pas contents de ce qu’ils recevaient jusque-là. Lui qui sort difficilement de sa réserve a fini par «craquer ». Surtout que depuis qu’il est là, de source digne de foi, le technicien belge compterait sept mois d’arriérés de salaire.

Ce qui signifie donc qu’en un an, il n’aura reçu que cinq mois de salaire. Malgré tout cela, il a su garder la tête froide et conduire ses poulains au sacre. En espérant que les questions administratives, dont on parlait régulièrement pendant la Can, concernant les primes et les arriérés de salaire du coach, ont trouvé solution après le sacre de l’équipe. Dès le jour où Hugo Broos a paraphé son contrat comme sélectionneur national des Lions indomptables, le 18 février 2016 au Paposy, il a pris la mesure de l’environnement dans lequel il allait évoluer. Durant la conférence de presse qui a par ailleurs suivi la signature de ce contrat, c’est à la limite si les journalistes ne prédisaient pas l’échec de son mandat. Avec deux défaites en entame contre les Bafanas Bafanas d’Afrique du Sud lors des éliminatoires de la Can Gabon 2017, le sélectionneur avait essuyé de nombreuses critiques. Contre toute attente, il dira : «Imaginons que dans deux mois, les Lions indomptables gagnent leurs matches. Qu’est-ce qu’on va faire ?».

Personne n’a jamais répondu à cette question d’Hugo Broos. De nombreuses polémiques ont toujours émaillé la convocation ou non des joueurs de l’équipe nationale fanion. La publication des 23 retenus du Gabon fera aussi jaser. Pourtant, le technicien belge avait souligné : «Je ne vous demande pas d’être d’accord avec moi. Je vous demande de respecter mon choix ». En se focalisant sur les sept joueurs ayant refusé de répondre à la convocation de l’entraîneur, les médias préparaient-ils déjà l’opinion à une débâcle sans pareille des Lions indomptables au pays voisin ? Pourtant deux des sept faisaient régulièrement partie de cet effectif.

Bien qu’ayant qualifié les Lions indomptables pour la Can gabonaise avant la fin des éliminatoires, le Belge a toujours été dénigré. Puis, sous sa houlette, les Lions indomptables gagnent la 32ème édition de la Can, devant leur bourreau de toujours : les Pharaons d’Egypte. Et dire qu’après le match nul des Lions indomptables contre les Etalons du Burkina Faso, dans leur entourage immédiat, des voix se sont élevées pour contester ses choix et son classement. Il aura donc fallu qu’il fasse preuve de poigne pour qu’on lui laisse les coudées franches. Pour le résultat qu’on sait et qui lui avait été demandé le 18 février 2016 par Bidoung Mkpatt : «assurer au Cameroun la qualification et la victoire finale à la Can Gabon 2017, ainsi que la qualification à la Coupe du Monde Russie 2018».

Résultats obtenus par Hugo Broos comme sélectionneur des Lions indomptables