CAMEROUN :: Affaire de la liste additive « tribaliste » du MINEE :: CAMEROON Quand l’intox asphyxie l’info !

#ListeAdditive Depuis quelques jours, les populations sont abreuvées de désinformation et de manipulation à travers les réseaux sociaux, voire l’acharnement de certains médias dans le traitement de l’actualité de la liste additive d’admis, pour la formation de techniciens et d’ingénieurs pour le projet national d’électrification de 166 localités par système solaire photovoltaïque. Un objectif : abattre impérativement Basile Atangana Kouna.

C’est sans doute l’actualité qui suscite débats et émoi au sein des rédactions, des réseaux sociaux et dans l’opinion ces derniers jours au Cameroun. La publication de la liste additive d’admis, pour la formation de techniciens et d’ingénieurs pour le projet national d’électrification de 166 localités par système solaire photovoltaïque, dans le quotidien à capitaux publics, illustre à merveille les contradictions en cours dans les milieux de la presse. Des organes de presse se livrent à un grand écart éthique où les considérations commerciales l’emportent sur la déontologie professionnelle.

Il suffit de lire les commentaires, de regarder les débats et d’écouter des émissions radiophoniques interactives, consacrés à ce sujet dont l’intérêt humain, politique, social et… commercial n’échappe à personne. Le ministre de l’Eau et de l’Energie, Basile Atangana Kouna, est mangé dans toutes les sauces. Le comble de la mauvaise foi est atteint lorsque les mêmes commentateurs cèdent à la tentative de la manipulation et de la désinformation à partir de propos convenus ou de propositions déjà entendues.

Certains journaux et médias en ligne ont déjà publié cette liste additive, mais loin d’aller démontrer l’éventualité d’un facteur brassage culturel sur l’homogénéité apparente de cette liste additive, il est plutôt surprenant de constater que dans le flot de ces articles, aucune mention n’est faite de la liste complète, forte de 132 noms toutes filières confondues, des candidats admis pour cette formation ; Et pourtant la représentativité de quasiment toutes les régions du pays, est très perceptible sur cette autre liste et dans chacune des 07 branches. La publication de cette liste n’a d’ailleurs occasionné aucune protestation. C’est comprendre que des hommes politiques et leaders d’opinion ont trouvé l’occasion rêvée pour se faire du bétail, sinon pour enliser la situation précaire de cohabitation que traverse le Cameroun ; les nombreux appels à la révolte déversés sur les réseaux sociaux par ces temps relativement à ce sujet en sont la preuve. Une descente au ministère de l’Eau et de l’Energie a permis à nos reporters de constater que toutes les directions centrales sont occupées par des personnes qui n’ont aucun lien de parenté avec le département d’origine du ministre, voire la région du Centre. Basile Atangana Kouna ne connais pas de nominations tribalistes dans son département ministériel.

Tenez, le Directeur des Affaires générales (DAG) est originaire du Sud ; le Directeur de l’Electricité est un jeune de 34 ans originaire du Sud, le Directeur des Energies renouvelables et de la Maîtrise des énergies, un autre jeune de la trentaine originaire du Littoral ; le Directeur des Produits pétroliers et du Gaz est du Sud-ouest ; le directeur des Affaires juridiques, jeune de 35 ans originaire du Sud-ouest ; le Chef de Division des études de la prospection et de la coopération est quant à lui de l’Est ; le Chef de la cellule de Communication est de l’Ouest … la liste est loin d’être exhaustive. Peut-on dire au regard de la répartition des responsabilités au ministère de l’Eau et de l’Energie que le ministre est « tribaliste », si ce n’est de la mauvaise foi.



Bon à savoir pour la gouverne de l’opinion, le projet national d’électrification de 166 localités par système solaire photovoltaïque est autonome. Il a à sa tête M. Asangi, originaire du Nord-Ouest. Il n’y a donc pas de quoi fouetter un chat mais dans la recherche obsessionnelle du buzz, toutes les manipulations sont permises, tous les faux arguments sont bons tant qu’ils peuvent créer la zizanie, la diversion ou l’illusion de la division.