CAMEROUN :: Conjoncture : Le gouvernement fait appel au Fmi :: CAMEROON Le Fonds Monétaire International va accompagner le Programme de Redressement Economique du Cameroun.

#LouisPaulMotaze Le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Louis Paul Motaze a présidé le lundi 20 février 2017 dans son Cabinet, une séance de travail avec une délégation du Fonds Monétaire International, conduite par Corinne Delechat et composée d’une dizaine d’experts. Cette rencontre a inauguré les concertations visant à accompagner le Cameroun dans l’élaboration et la mise en oeuvre de son programme de redressement économique, conformément aux résolutions issues du Sommet extraordinaire des Chefs d’Etat d’Afrique Centrale, tenu à Yaoundé le 23 décembre 2016.

Au cours de cette séance de travail, l’équipe du FMI, a exposé ses attentes et présenté le chronogramme de ses activités. Pour sa part, le Ministre de l’Economie a présenté les grandes lignes de la stratégie gouvernementale validée lors du Conseil de Cabinet du 27 janvier 2017. Le plan anticrise économique du gouvernement s’appuie sur une période transitoire de trois ans (2017-2019), pendant laquelle l’accent sera mis sur l’achèvement des projets structurants de première génération en cours d’exécution, l’accélération de la mise en oeuvre des réformes structurelles dans les secteurs clés de notre économie, l’identification et la maturation des projets de deuxième génération, ainsi que l’accompagnement plus accru du secteur privé à travers l’octroi des appuis directs et la promotion des champions nationaux dans les secteurs où le pays dispose des avantages comparatifs.

Lors de l’inauguration du pavillon France à Promote 2017, Louis Paul Motaze avait déjà indiqué qu’il ne s’agissait pas pour le Cameroun de replonger dans l’austérité des précédents plans d’ajustement structurels (de 1988 à 2009) conduits par l’institution de Bretton Woods. « Quand bien même on aurait à réduire telle dépense ou tel investissement, qu’on continue de créer les richesses et la croissance.

Le gouvernement pense que la meilleure façon de créer la richesse, c’est la promotion du secteur privé », avait-il précisé. Avant d’ajouter que « le peuple camerounais, qui commence à percevoir le bénéfice des sacrifices qu’il a consentis pendant des années, ne veut pas revenir à l’austérité. Je suis en accord avec lui ». On attend de voir concrètement comment le FMI va dérouler ce nouvel accompagnement. Déjà, l’institution en appelle à la réduction de la masse salariale qui continue d’être rédhibitoire dans la fonction publique Camerounaise.