Allemagne- Cameroun -Diaspora: L´écrivain et homme politique Dieudonné Enoh Meyomesse plaide pour la double nationalité (Texte et vidéo) :: GERMANY Écrivain et homme politique camerounais, Dieudonné Enoh Meyomesse a été emprisonné au Cameroun. Clamant son innocence et après moult interventions de la société civile, il finit par être libéré et reçoit une bourse de l´association mondiale des écrivains PEN Club International pour poursuivre ses travaux d´écriture en Allemagne. Il nous livre ici ses visions politiques, sa perception des prochaines présidentielles, sa position face à la question de la double nationalité et le rôle de la diaspora dans le cadre développement durable du Cameroun.

#écrivainsPenClub Nous l´avons rencontré à Francfort: