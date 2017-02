France - Cameroun- Diaspora: MANIFESTATION DU 25 FEVRIER 2017 EN SOLIDARITE AVEC LES POPULATIONS ANGLOPHONES DU CAMEROUN Le Collectif ESEKA, POUR UN CAMEROUN NOUVEAU, organise un rassemblement autour de la situation grave et préoccupante dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du pays, le samedi 25 février 2017 à 14 h à la Porte d’Auteuil à Paris.

#CamerounNouveau Le Cameroun, pays pourtant riche de sa diversité culturelle, ethnique et humaine, connait depuis quelques mois, une crise majeure, désignée sous le vocable « problème anglophone », remettant en cause le vivre-ensemble, que le symbole de la belle victoire des Lions Indomptables à la Coupe d’Afrique des Nations Gabon 2017 n’a pu exorciser.

Cette crise sous-tendue par les revendications des populations anglophones dans divers domaines, portant sur le non-respect du bilinguisme intégral (français-anglais dans les textes et dispositifs officiels ), la marginalisation sur les plans administratif et politique, le débat sur la forme de l’Etat et une critique de l’évolution du processus de décentralisation, souligne les fragilités et les errements de la gouvernance, la remise en cause des acquis formels de la réunification et les limites de la politique d’intégration nationale au Cameroun.

Par conséquent, « Villes mortes », mouvements de grève, violentes répressions de manifestations, arrestations et détention de leaders politiques, d’acteurs de la société civile et de citoyens, atteintes aux droits de l’Homme, coupure de la connexion Internet, escalade des tensions et échec de négociations sont désormais le lot des deux régions anglophones du Cameroun (Nord-Ouest et Sud-Ouest).

Cette situation, crispée par les positions irrédentistes du pouvoir, interpelle et constitue un défi politique majeur, au sujet duquel de nombreuses voix s’élèvent, des pistes de solution sont explorées et des initiatives prises.

Dans ce sillage, cette journée de solidarité vise à interpeller sur la situation, la libération des personnes détenues, le rétablissement de la connexion Internet et à lancer un appel pour un Dialogue National autour de la question anglophone.

Le Collectif Eseka, pour un Cameroun Nouveau, lancé à la suite de la catastrophe ferroviaire d’Eseka, causée par le déraillement d’un train reliant les villes de Douala et de Yaoundé en octobre 2016, vise à tirer toutes les leçons de cet accident. Il entend ainsi travailler pour une meilleure gouvernance, mobiliser pour une solidarité et une intégration nationale plus effective, réfléchir et agir pour la transformation structurelle du Cameroun. Regroupant des partis politiques, des associations et des citoyens, il a organisé des rassemblements de grande ampleur en novembre 2016 et s’attèle à la mise en place d’une plateforme de concertation et de dialogue dont le but est de susciter entre autre la tenue d’un dialogue national souverain au Cameroun.

Pour le Collectif, ESEKA POUR UN CAMEROUN NOUVEAU

Robert WaffoWanto

Abdelaziz MoundeNjimbam

Augusta Epanya