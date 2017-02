CAMEROUN :: Eséka : Le traumatisme persiste :: CAMEROON L’attente de l’exploitation du rapport d’enquête et les vestiges du drame entretiennent la psychose dans la ville.

#GareFerroviaire Il est 15 h 30mn ce vendredi 11 févier à Eséka. Les rues sont parsemées de part et d’autres des personnes qui vaquent à leurs occupations. Ici, l’activité principale des jeunes est le transport par moto-taxi. En face de la gare ferroviaire située dans le centre ville, quelques adolescents exercent dans le petit commerce. Derrière cette sérénité apparente, se cache une préoccupation qui alimente les conversations au quotidien.

Il s’agit de l’exploitation du rapport d’enquête prescrit par le président de la République au lendemain de la catastrophe ferroviaire, survenue dans cette localité le 21 octobre dernier. Pour les personnes rencontrées, l’exploitation dudit rapport devrait permettre de voir plus clair et mieux comprendre cette tragédie qui a arraché à plusieurs familles certains de leurs membres.

« J’ai perdu ma mère et mon oncle dans cet accident. A chaque fois que passe vers la gare, je suis lourdement choqué. Surtout qu’il n’y a jamais eu de version officielle sur les causes et les circonstances réelles de leur mort », déplore sylvain Gwet, membre d’une famille victime du déraillement. Plus de trois mois après la catastrophe, certaines affiches qui portent des messages d’avis de disparition sont encore visibles à certains coins des rues. Le cas de cette annonce qui présente le portrait d’une dame, la quarantaine entamée, au nom de Dorotte Enangué, épouse Dissaké, en est une illustration.

Cette dernière est recherchée depuis la date du déraillement du mois d’octobre. Le numéro de téléphone porté sur l’avis de recherche, permet de rentrer en communication avec un de ses fils. Au premier abord, notre interlocuteur s’attend à une bonne nouvelle. C’est finalement en échangeant davantage, que nous apprenons que la mère de famille recherchée n’a jamais été retrouvée.

Même si sa mort est redoutée, auprès des siens, la famille Dissaké, n’a jamais pu faire le deuil : «Nous ne pouvons pas faire le deuil. Car, le corps de notre mère n’a jamais été retrouvé. Nous avons toujours espoir qu’un jour elle réapparaisse. Le comble dans tout ceci est que, s’il faut même envisager son décès, le gouvernement n’a jamais donné de version officielle sur les circonstances de la mort des personnes disparues. Ce qui est frustrant », se lamente Serge N, fils du sujet recherché. Un cas qui n’est cependant pas isolé : «Les gens défilent encore dans la ville à la recherche des personnes disparues depuis le déraillement », confie Jean Tengue, conseiller municipal d’Eséka.

L’autre image forte qui captive l’attention du reporter dans la ville, c’est celle de la gare ferroviaire. A cet endroit, les carcasses des wagons broyés lors du déraillement sont parquées en pleine air, telles des pièces de musée en exposition. Pour certains, ces vestiges du déraillement du train rappellent l’horreur du 21 octobre dernier. Dans ce sens qu’elles contribuent à maintenir les riverains et les familles des victimes dans la psychose : « Moi qui suis allé tirer les cadavres dans le train, à chaque fois que je passe à la gare et vois ces wagons garés, le film de cette horreur tourne en boucle dans ma tête. Nous demandons juste qu’on nous débarrasse de ces éventails qui nous maintiennent en permanence dans le chagrin », soutient Jean Tengue.

A contrario, Aboubakar Iyawa, préfet du Nyong et Kelle, estime que la ville est en pleine santé : « Eséka se porte bien. Les gens vaquent normalement à leurs occupations. Il n’y a vraiment pas de problème quelconque. Quant aux questions liées au rapport d’enquête, tout est à Yaoundé », indique t-il. Pourtant, la descente sur le terrain le 12 novembre dernier, du Premier ministre, Philemon Yang, président de la commission d’enquête, sonnait pour certaines familles meurtries, comme le début de la fin des spéculations liées au déraillement du 21 octobre ayant fait 83 morts, selon les sources officielles.