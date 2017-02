   Cameroun, Trophée de la CAN 2017: Les populations de Bamenda boycottent l'arrivée du trophée :: CAMEROON

France (Veigy-Foncenex) France (Veigy-Foncenex) excamerounais

Thank you my ex-brothers !!!

In this country, it is thought that a victory was of magnitude as the CAN would suffice to corrupt all the spirits



Merci mes ex-frères !!!

dans ce pays, on pense qu'une victoire fut-elle d'ampleur comme la CAN suffirait à corrompre tous les esprits