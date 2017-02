   Des médias camerounais dénoncent les pressions de Yaoundé sur le traitement de la crise anglophone :: CAMEROON

Par ailleurs, la directrice du Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale (Redhac), Maximilienne Ngo Mbe, a pointé la disparition de « 25 personnes qui ont été arrêtées » dans lesdu pays. « On demande à l’Etat du Cameroun de publier les noms (et) s’ils sont en vie, de nous dire où ils se trouvent », a-t-elle déclaré.

De son côté, Edmond Kamguia, chef du service politique au quotidien Nouvelle Expression déplore un communiqué du CNC aux « relents politiques ». « Lorsqu’on demande aux journalistes, aux médias, de ne pas faire l’apologie du fédéralisme et de la sécession, de ne même pas aborder ces questions-là, c’est une manière de censurer la presse camerounaise », a déclaré M.Kamguia. Et d’ajouter : « Depuis une loi de janvier 1996, la censure est abolie au Cameroun. »

Canada (Montreal) Canada (Montreal) Epervier

"25 personnes portées disparues".



Des personnes enlevées par des forces contrôlées par le régime et qu'on ne retrouve plus.



Un peu comme le cadavre du prêtre décédé qui portait le numéro 121 au moment de la reconnaissance du corps et, par la suite, au moment de récupérer les restes pour des obsèques n'existe plus, le régime néo colon ayant fixé à "78" le nombre de morts de l'hécatombe ferroviaire du 21 octobre 2016 à Éseka.



Peuple du Cameroun, je suis avec toi

Toi aussi sois avec moi.



Nous avons une seule solution :

Il faut renverser le régime néo colon.