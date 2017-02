Cameroun, Benjamin OMBE «Cacao info anticipe sur les besoins du futur tout en répondant à ceux du présent » :: CAMEROON Selon Monsieur Benjamin OMBE, le promoteur de cacao-info, les jeunes voudront faire de leur exploitation de grandes entreprises à l’horizon 2020.La rédaction du journal Diapason l'a rencontré. Lisez plutôt

#CacaoInfo Qu’est-ce que Cacao info apporte de plus dans un environnement où plusieurs sites d’information travaillent déjà pour communiquer sur le cacao et le café au Cameroun ?

Cacao info reste jusqu’à preuve de contraire la première et l’unique plateforme web spécialisée dans la filière cacao au Cameroun. Il existe certes d’autres initiatives mais qui abordent le domaine de l’Agriculture dans son ensemble. Nous avons voulu se démarquer de ceux-là pour être spécialisé dans un domaine précis. Par ailleurs, cacao info dispose d’un service de publication d’annonces gratuites d’achat, de vente, des séminaires et autres événements touchant le secteur cacao. Avec son annuaire en cours d’élaboration, cacao info sera également la première plateforme de mise en relation professionnelle des différents acteurs (producteurs, acheteurs, importateurs, industries de transformation) qui opèrent légalement sur le territoire national. Ces services constituent notre ADN.

Quelle est votre cible quand on sait que le taux de pénétration d’internet est encore très bas au Cameroun et que le plus grand nombre de cacaoculteurs vit en zone rurale et n’a pas accès au numérique ?

La cible de cacao info c?est les jeunes planteurs, l’Etat du Cameroun et autres acteurs de la filière. Contrairement à ce que l’opinion publique pense, le cacaoculteur camerounais a désormais accès à la technologie et à internet. Les pouvoirs publics ont pris à certain d’initiatives dans le domaine des télécommunications qui sont encourageantes pour investir dans l’économie numérique. En synergie avec les opérateurs de téléphonie mobile, la fibre optique se repend dans tout le pays, les réseaux de téléphonie mobile touchent désormais les zones reculées, internet haut débit fait timidement son entrée dans notre quotidien etc. Nous sommes conscients que le rythme de l’application de toutes ces politiques est relativement lent. Mais nous avançons inexorablement vers l’extension des services internet à travers le pays. Par ailleurs, une récente étude de la Banque Mondiale fait état de ce qu’en Afrique subsaharienne, les populations ont facilement accès au téléphone mobile (androïde) qu’à l’eau et l’électricité. Cela est une réalité dans notre pays. En outre, il est important de noter que nous assistons à une transition de génération au sein de la filière. De nos jours, la cacaoculture n’est plus une affaire de « grand père » mais de jeunes diplômés. Ces derniers quittent massivement les villes pour les campagnes. Ceux-là, nouveaux planteurs, connaissent internet, maîtrisent la technologie. C’est à eux qu’est destiné cacao info. A l’horizon 2020, ces jeunes voudront faire de leur exploitation de grandes entreprises. Cacao info anticipe sur leur besoin du futur tout en répondant à ceux du présent.

Dans un environnement où la rétention de l’information est bénéfique à certains opérateurs de la filière et à beaucoup d’agents véreux de l’Etat, comment allez-vous lever les verrous pour que la bonne information parvienne à qui de droit?

Cacao info n’a pas vocation à venir ouvrir les boites de pandore. Nous traitons l’information officielle et non officieuse. Le site diffuse des dépêches ouvertes au grand public, accessibles à tous et disponibles au sein des différentes administrations. Des informations d’utilité publique notamment pour nos cibles. L’Etat (Minader et Mincommerce) et ses structures déconcentrées, les partenaires au développement… travaillent au quotidien pour accompagner les cacaoculteurs, pour relancer la filière. C’est dans cette optique cacao info se positionne comme allié pour les accompagner à vulgariser leurs activités afin que celles-ci atteignent et bénéficient aux cibles visées. Ainsi, pour obtenir ces informations officiellement, nous comptons nouer des partenariats gagnant-gagnant avec les différentes parties prenantes.

Quelles sont vos convictions personnelles après avoir lancé cacao info?

Nous sommes convaincus que cacao info est une plateforme d’utilité publique avec un fort impact socio-économique pour la filière et les acteurs qui y opèrent. Depuis le lancement de la plateforme, nous avons les retours positifs venant notamment des planteurs, des coopératives agricoles qui nous ont contactés pour encourager l’initiative. Avec l’appui des différents acteurs institutionnels de la filière, nous sommes conscients qu’ensemble, à travers cacao info, la filière connaître des lendemains meilleurs.