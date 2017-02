CAMEROUN :: Ebolowa : L’Epc au bord de l’implosion :: CAMEROON La réunion de sortie de crise tenue hier s’est achevée en queue de poisson à Elat.

#ParoissesUrbaines Ce lundi 20 février 2017 était journée noire au temple mythique Epc d’Elat. La tentative de résolution de la crise issue de la décision de scission de l’ancien consistoire Ntem en trois nouvelles unités a failli dégénérer en émeutes. En effet, la délégation conduite par le révérend Jean Emile Song, modérateur de la 60ème assemblée générale (Ag) de l’Eglise presbytérienne du Cameroun (Epc), a eu maille à partir avec les fidèles des cinq paroisses urbaines de cette église.

Rendus à Ebolowa dans l’optique de restaurer la discipline et la sérénité au sein de l’Epc, les membres de l’Ag ont plutôt été confrontés à l’hostilité des chrétiens, visiblement décidés à en découdre avec eux. C’est dans un climat extrêmement tendu que se dérouleront ces assises présidées par le préfet de la Mvila, Marcel Victor Ngangué. Dans un temple placé sous la garde de la force publique, la prédication de circonstance ayant précédé les débats s’est faite dans un chahut teinté de vacarme.

«Celui qui s’oppose à l’autorité s’oppose à Dieu. Il est bon de se soumettre non seulement par crainte de la punition, mais aussi pour sa propre conscience», avertit le modérateur. L’homme de Dieu et son équipe seront hués au passage par des insubordonnés, dont certains finissent par libérer le plancher. C’est sur ces entrefaites que s’est finalement tenue la réunion de crise qui devrait déboucher ce mardi sur l’installation des responsables nommés à l’Ag de Lomié dont les résolutions, bien que contestées, ont été entérinées par la cour d’appel du Sud et la récente Ag de Pouma. Cette rencontre, à laquelle prenaient part les représentants des cinq paroisses urbaines de l’Epc, à savoir : Elat, New-Bell Béthanie, Angalé Philadelphie, Ebolowa-ville et Ebolowa-si Sinaï, les membres de l’Ag et les autorités, s’est malheureusement achevée en queue de poisson.

Fidèles et pasteurs se seraient même empoignés, confie une source à la presse, qui, à l’instar de l’ensemble des fidèles, a été mise à la porte. Il est à signaler que face à la résistance opposée à cette action par le modérateur de la paroisse, le révérend excommunié Didier Ze Angon qui avait fondu dans la nature avec les clés du temple, les portes ont été défoncées sur la demande du préfet peu avant la concertation.

«L’Epc est devenue dans la Mvila une tour de Babel, un endroit où règne la confusion. Une confusion gérée sur fonds de foire aux empoignes. J’ai le sentiment au sortir de ces échanges que les fidèles ne se sont pas entendus avec les membres de l’Ag. Les seconds sont restés sur leur position, à savoir que les décisions prises à Pouma au nom de la légalité et de la constitution de l’Epc, doivent être appliquées», déclare le préfet.

Et d’ajouter : «Nous allons nous battre pour amener les uns et les autres à plus de compréhension. Si les contacts que nous allons prendre avec certains patriarches ne marchent pas, nous seront obligés de réconcilier notre position. Dans tous les cas, force restera à la loi», conclut M. Ngangué.

En attendant la suite ce jour, les fidèles ont assiégé l’esplanade des services du gouverneur toute l'après-midi à l’effet de le mettre en garde sur leur intention de semer la pagaille au temple d’Elat en cas d’installation. Aux dernières nouvelles, ils auraient été reçus par le n°1 du Sud.