Cameroun, Crise Anglophone: Le REDHAC dénonce et menace de traduire l’Etat du Cameroun en justice.. :: CAMEROON L'Ong qui milite pour les droits de l'homme a presenté sa position sur la crise anglophone et son plan d'action en vue de redonner la liberté aux manifestants detenus et trouver une voie de sortie à la crise dite anglophone.

#CodePenal Depuis plus de quatre mois ,le cameroun est secoué par une crise sociale à qui on a donné le nom de ''crise anglophone'' ,le Redhac (reseau des defenseurs des droits humains en afrique centrale ) avait deja affiché ses positions mais ne s'etait pas encore prononcé à ce propos devant les hommes de medias. C'est chose faite desormais .en effet dans la matinée du mardi 21 fevrier 2017, Madame Maximilienne Ngo Mbe épouse Moutoudou présidente du Redhac accompagnée de la PCA Me Alice Nkom ont tenu dans le siège de l'Ong à Douala un point de presse pour échanger avec les journalistes et surtout, faire un état des lieux de la situation actuelle des individus arrêtés et maintenus en detention dans le cadre des manifestations de Bamenda.

Etat des lieux

Après les revendications par les avocats d'expression anglaise portant sur la traduction en anglais du nouveau code penal adopté par l'assemblée nationale et promulgué par le chef de l'etat,ce sont ensuite les enseignants toujours d'expression anglaise qui ont pris le relais en exprimant leur mal être dans l'exercice de leur Fonction .Dans cet élan de contestation,certains esprits ont pensé que pour harmoniser ces revendications,ils etait judicieux de créer un cadre de concertation et de dialogue avec l'etat dans le but de trouver des solutions pour remedier à cette crise. C'est ainsi qu'a été créé le consortium des organisations de la societé civile anglophone.

Mais quelques jours après, ce consortium a été dissout par un arrêté du ministre de l'administration territoriale et de la decentralisation entrainant subitement les arrestations des leaders et instigateurs de ce consortium. Ces arrestations qui ne respectaient aucune methode judiciaire selon le redhac sont assimilables à des kidnapping ou autres prise d'otage. Il en sera de meme des proces qui leurs sont reservés car à voir leurs chefs d'accusations ,ils sont considérés comme des terroristes pour ce qui est de Me Felix Agbor-Balla, Dr Fontem Aforteba'a et Mancho Bibixy.ils sont poursuivis pour acte de terrorisme,hostilité contre la patrie ,secession,revolution ,rebelion collective et propagation de fausses nouvelles.ils risquent donc la peine de mort si on s'en tient aux articles 74,97,11,112,154,158 du code penal sur la cyber criminalité et conforment à l'article 2 de la loi portant repression des actes de terrorisme au cameroun.

D'autres detenus moins connus que les trois premiers cités risquent eux aussi les mêmes sanctions mais , la probabilité de les voire executer est plus elevée à cause de leur statut de prisoniers ''no name'' il s'agit ici de Mme Che Saphraw, Mr Elvis Ndzan Yuy,Elvis Tatah, Veranso Stephen et Penn Terence. Il est donc question pour l'etat du cameroun d'exercer l'article 2 de la loi dite anti terroriste tant decriée par le redhac et plusieurs autres organismes de defense des droits de l'homme sur des camerounais qui n'ont rien fait d'autre qu'exprimer leur vision des choses.

Le Redhac denounce et menace

Le reseau des defenseurs des droits humains en afrique centrale ne reconnait donc pas l'acte de dissolution du consortium par le ministre de l'administration territorial et de la decentralisation et le considère comme nul et sans effet.il apparait aussi pour le redhac qu'à travers les arrestations sous forme d'enlevement et de sequestration, la detention jugée arbitraire des leaders et autres manifestants,l'etat du cameroun se retrouve en flagrant delit de violation des droits de l'homme. Les membres du redhac face à la presse ont tenu à faire savoir aux journnalistes presents à ce point de presse que parmi les manifestants interpellés lors des evenements de bamenda, on est toujours sans nouvelles de huit d'entre eux .ceux ci auraient disparu et au jour d'aujourd'hui il n'y a aucune trace d'eux. Pour remedier à cette situation et pour donner une suite legale à cette impasse , le rehac demande donc à l'Etat du Cameroun

- la libération sans condition de tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre des manifestations et restent detenus.

- le réexamen de la loi portant ''repression des actes de terrorisme au cameroun'' surtout en son article 2

- l'arrestation et la traduction devant la justice des agents de la police et autres forces de defense ayant comis des exactions sur les civils pendant les manifestations

- le rétablissement imediat de la connexion internet dans les regions du nord ouest et du sud ouest .

- la publication des noms des huit manifestants arretés par les autorités et portés disparus jusqu'à ce jour.

Et ceci dans les delais les plus brefs. au cas où le gouvernement de yaoundé resterais insensibles à ces demandes, il serait exposé a des sanctions internationales.le redhac compte donc user de toute son influence sur ce plan pour arriver à ses fins et ceci au vu de l'urgence de la situation afin que des camerounais ne puissent etre Assassinés par la machine de l'Etat.