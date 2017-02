   Incitation à la haine : Manoeuvres de division des Camerounais :: CAMEROON

France (Veigy-Foncenex) France (Veigy-Foncenex) excamerounais

These leaders overwhelmed by the events are playing with fire !!!

Mr. Mafani, know that If the malaise is not deep in the southwest, it is in the northwest

In Cameroon, the power always used to say that all lit fire was alone. But this time it is wrong



Ces dirigeants dépassés par les événements sont en train de jouer avec le feu !!!

Monsieur Mafani, sachez que Si le malaises n'est pas profonds dans le sud-ouest, il l'est dans le nord-ouest

Au Cameroun, le pouvoir à toujours l'habitude se dire que tout feu allumé s'était seul. mais cette fois-ci, c'est faux