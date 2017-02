   CAMEROUN :: Transport urbain : Les nouveaux bus en rodage :: CAMEROON

France (Veigy-Foncenex) France (Veigy-Foncenex) excamerounais

Information importante à diffuser dans le monde entier !!!

Le Cameroun, pays en voie d'Emergence, vient de se doter d'un réseau de transports urbains d'une cinquantaine de bus. Mais ces bus sont la propriété d'une société étrangère !!!



Important information to be disseminated around the world !!!

Cameroon, a country on the way to Emergence, has just established a network of urban transport of about fifty buses. But these buses are owned by a foreign company !!!