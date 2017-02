Cameroun:Le trophée de la Can sans les lions à Bafoussam :: CAMEROON Après le premier rendez-vous manqué, la population de la région de l’Ouest a touché du doigt ce Mardi 21 Février 2017 le trophée de la Can, en séjour dans cette région à la faveur de la caravane nationale initiée par les autorités camerounaises, à l’effet de présenter de près aux fans des lions indomptables du Cameroun cette coupe arrachée de hautes luttes par l’équipe nationale fanion à la récente édition de la coupe d’Afrique des nations discutée au Gabon. Bafoussam a été ainsi choisi comme première destination de cette caravane des lions indomptables, après Yaoundé

#LionsIndomptables C’est une ville de Bafoussam métamorphosée cette matinée du mardi 21 Février, pavoisée aux couleurs nationales. Les Lions indomptables sont attendus, malgré scepticisme de certains citoyens qui attendaient de voir avant de croire. Normal, quant on sait que cette cérémonie était d’abord annoncée pour le 18 Février avant d’être reportée pour des raisons non élucidées. Le dispositif d?accueil était bien mis en place. C’est le Préfet du département du Ndé qui a eu le privilège d’accueillir la caravane, qu’il va escorter jusqu’à Bandjoun avant de passer la main au Préfet du département du Koung-khi. Antoinette Zongo va à son tour conduire la délégation jusqu’à l’entrée de la ville de Bafoussam où l’attendait une foule bigarrée des fans et des autorités. Le premier point de chute de la délégation à Bafoussam était la chefferie supérieure Fussep. Joueurs et encadreurs vont être anoblit par le chef supérieur du groupement Bafoussam, sa majesté Njitack Ngompé Pelé qui a salué l’esprit d’équipe de cette nouvelle génération des joueurs qui ont prouvé de quoi ils sont capables

C’est après cette onction du chef supérieur Bafoussam que débutera le tour de ville. Trophée en main, escortés par les autorités policières et militaires, Michael Ngandeu et Jonathan Ngwen, les seuls joueurs disponibles pour ce périple se feront le devoir de brandir ce bijou en or massif au grand bien des populations. On ne saurait nier en fait la déception manifestée par certains qui s’attendaient de voir leurs joueurs au grand complet. Il se trouve en fait que les joueurs ont pour la quasi totalité rejoint leurs clubs en vue de prendre part aux différents championnats. Cela n’a pas empêché que la caravane se déploie au domicile familial d’Adolph Teikeu, à la rencontre de ses parents. Un domicile qui ne désempli pas faut-il le rappeler, depuis cette aventure victorieuse des lions en terre gabonaise.

Entre autres points ayant accueilli l’équipe venue de Yaoundé ce jour à Bafoussam, le stade omnisport nouvellement construit à Kwekong dans l’arrondissement de Bafoussam 1er, situé à une quinzaine de kilomètre du centre ville. La cérémonie protocolaire quand à elle a eu lieu à l’esplanade de la place des fêtes de Bafoussam, présidée par le ministre des sports et de l’éducation physique, Pierre Ismael Bidoung Mkpatt, avant le vin d’honneur au domicile du gouverneur de la région de l’Ouest, Awa Fonka Augustine. S’il est vrai que cette cérémonie était une occasion pour les uns et les autres de magnifier leur appartenance et leur amour pour la patrie, il n’en demeure pas moins que certains en ont profité pour exhiber leur appartenance politique, à l’image de ces militants du Rdpc qui décidemment ne changeront jamais. Ils attendent toujours la moindre occasion pour faire du buzz.

On ne saurait s’étonner de voir cette caravane prendre des connotations politiques, 2018 n’étant plus qu’une question de mois. Ce qui mérite de relever également pour déplorer c’est le fait d’avoir séché les enfants au soleil du matin jusqu’au soir. Faut-il le rappeler les encadreurs à la demande des autorités ont sortis les enfants des établissements le matin pour le dispositif d?accueil. Après Bafoussam, la caravane met le cap sur Bamenda pour la suite