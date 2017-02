Cameroun: Comprendre la situation dans les zones anglophones - 1ere partie :: CAMEROON Baruch Spinoza disait je cite « La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. »

#CrisisGroup L'apparente stabilité du Cameroun a toujours été trompeuse : même s'il parvient à faire face aux défis qu'il doit relever à court terme, une détérioration de la situation sur le long terme a toujours été visible.

Cameroun : Etat fragile ? ainsi titrait l’International Crisis Group, dans l’un de ses rapports où ils ont en profondeur examiné l'histoire du Cameroun, sa politique contemporaine et les relations entre les principaux groupes sociaux du pays. Ce rapport mettait en lumière des sources d'instabilité potentielle et démarre une réflexion sur la manière de les appréhender. Depuis 1945, les périodes de stabilité apparente ont été entrecoupées de crises violentes. Pendant longtemps les problèmes ont été masqués sans être réglés, les frustrations engendrées aboutissant ensuite à des explosions de violence. A présent, le projet de construction de la nation part en lambeaux tandis que l'économie stagne et que le chômage et les inégalités ont augmenté. A cela s'ajoute la faiblesse et le morcellement des mouvements potentiels d'opposition, incapables de canaliser une colère croissante de la population.

« L'éventuelle capacité du Cameroun à jouer un rôle positif dans la région et à éviter d'être entraîné dans toutes sortes de conflits transfrontaliers dépend de l'amélioration de la gouvernance et de sa capacité à traiter les sources d'instabilité à l'intérieur de ses frontières » selon Richard Moncrieff, directeur du projet Afrique de l'Ouest de Crisis Group. « Le Cameroun est d'une importance vitale pour la sécurité de la région ».

Les institutions du Cameroun sont faibles ; de multiples risques de conflit existent. Le régime continue à réagir selon de vieux réflexes conservateurs alors que les expériences et les attentes de cette population jeune ont évolué. L'opposition politique est affaiblie par des dissensions internes et par l'érosion de l'espace démocratique, ce qui ne laisse dès lors que très peu de moyens d'exprimer un mécontentement légitime dans l'espace public. Les fractures au niveau national et les tensions ethniques manipulées à des fins politiques mettent réellement en danger la cohésion nationale.

L'instabilité des régions du Nord Ouest et du Sud Ouest depuis Octobre nous prouvent aujourd’hui que l’International Crisis Group avait vu juste.

En clair ces dangers sont exacerbés par l'absence de volonté du gouvernement d'engager un dialogue ou de négocier avec n'importe lequel des multiples mouvements de la société civile et de l’opposition au régime. Sa réaction naturelle est toujours de coopter ceux qu'il peut acheter et de traiter ceux qui s'y refusent comme des groupes illégitimes et subversifs. Des emplois, de l'argent et des passe-droits sont distribués selon la loyauté prouvée au régime. De plus, la justice est largement politisée. La possibilité d'une transition démocratique est mince.

Pour le moment, ces tensions sont bien lancées dans les deux régions anglophones, mais l'éventualité d'une crise généralisée d'ampleur nationale alimentée au niveau local n'est pas à exclure. Les troubles perdurent en partie parce que le gouvernement peine à imposer son autorité, sapée par la brutalité des forces de l’ordre. Le conflit s’est aussi enlisé avec l’arrestation de membres de la société civile et de leaders syndicaux. Des leaders inexpérimentés qui se sont laissé déborder par la frange sécessionniste de la contestation.

Les élus locaux, peu en phase avec la jeunesse, sont, eux, inaudibles, tandis que ministres, sénateurs et députés s’abstiennent de toute critique, craignant d’être perçus comme antipatriotes. Et, parmi les intellectuels, rares sont ceux qui osent encore dénoncer les violences et les arrestations ayant pris le pas sur le dialogue.

Par le passé, les troubles émanaient soit de la rue, soit du palais. Si les deux éléments se combinent, les troubles à un niveau pourraient se multiplier à travers le pays, au fur et à mesure que d'éventuels entrepreneurs de la violence exploitent ces opportunités pour retourner les communautés les unes contre les autres. Un changement de président serait l’unique solution pouvant créer un calme total au Cameroun. Le risque est particulièrement présent, étant donné qu'après avoir connu seulement deux présidents en 57 ans d'indépendance, il y a un sentiment répandu selon lequel le prochain dirigeant sera moins puissant et comme l’ancien Président Américain l’a dis L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes

« Il faut que l'élite camerounaise s'en tienne aux règles, y compris celles qu'elle a elle-même mises en place. Alors que les aspects formels de la démocratie sont importants, les fondations, elles, ont besoin d'être reconstruites, ce qui requière un changement fondamental d'esprit » selon François Grignon, directeur du programme Afrique de Crisis Group. « Sans ce radical changement d'attitude du pouvoir, la distance entre les attentes de la population et le refus de changement du régime pourrait s'avérer insurmontable et mettre en cause la stabilité si souvent louée du Cameroun ».

Comme Raymond Aron « Le choix en politique n'est pas entre le bien et le mal, mais entre le préférable et le détestable. », il est donc temps que certains cessent de régner et dirigent enfin le Cameroun.