Cameroun, Indemnisations, Accident du train 152 à Eseka du 21 octobre 2016: Plus de 1000 dossiers de passagers enregistrés :: CAMEROON Les blessés et ayants droits des victimes du déraillement du train 152 à Eseka du 21 octobre 2016 ont été appelés à compléter leurs dossiers d’indemnisation. Difficile de franchir les grilles du hall d’attente de la Gare voyageurs de Yaoundé, sans apercevoir les équipes de la cellule d’assistance aux passagers du train 152. Dans cette cellule, des visiteurs devisent avec l’équipe de permanence. « Nous avons été appelés pour compléter nos dossiers d’indemnisations des objets perdus », laisse entendre une jeune rescapée de la catastrophe d’Eseka qui a souhaité garder l’anonymat.

#PersonnesBlessées Dans la cellule d’assistance, on apprend qu’une cellule similaire est active à la Gare centrale de Bessengue.

Selon le bilan officiel en effet, 79 personnes décédées et 678 blessés ont été enregistrés dans le cadre du tragique accident du train 152, le 21 octobre 2016.

Au-delà de lacinq cent mille F.Cfa par victime, destinée à la prise en charge des frais funéraires pour les familles endeuillées dont ont bénéficié près de 70 familles de victimes, rien ou presque n’avait filtré.

Auprès des équipes de Camrail, on apprend en effet que c’est plus de 1000 dossiers de passagers du train 152 qui se sont enregistrés grâce aux dispositifs de numéros verts, de guichets d’accueil et autres recherches ciblées. 220 dossiers de personnes blessées ont donné lieu à des avances de fonds pour des préjudices sociaux (assistance pour frais de scolarité, assistance alimentaire, frais de voyages, etc.) et des remboursements de frais médicaux exposés par elles en dehors du cadre des hôpitaux publics.

