Cameroun, Note d'information du MINEPAT: Le Fonds Monétaire International aux côtés du gouvernement camerounais :: CAMEROON Le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Louis Paul MOTAZE a présidé le lundi 20 février 2017 dans son Cabinet, une importante séance de travail avec une forte délégation du Fonds Monétaire International, composée d’une dizaine d’experts.

#DuneDizaineDexperts Cette rencontre a permis au MINEPAT et à ses hôtes, de lancer les concertations visant à accompagner le Cameroun dans l’élaboration et la mise en œuvre de son programme de redressement économique, conformément aux résolutions issues du Sommet extraordinaire des Chefs d’Etat d’Afrique Centrale, tenu à Yaoundé le 23 décembre 2016. Au cours de cette séance de travail, l’équipe du FMI conduite par Corinne DELECHAT, a exposé ses attentes et présenté le chronogramme de ses activités.

Au cours de ces travaux, le Ministre de l’Economie a présenté les grandes lignes de la stratégie gouvernementale validée lors du Conseil de Cabinet du 27 janvier 2017. Ladite stratégie proposée par le MINEPAT, prend en compte les orientations fortes du Chef de l’Etat contenues dans son discours à la Nation du 31 décembre 2016, ainsi que les avis du FMI relatifs au risque d’emballement de la dette publique.

Le plan anti-crise économique du gouvernement s’appuie sur une période transitoire de trois ans (2017-2019), pendant laquelle l’accent sera mis sur l’achèvement des projets structurants de première génération en cours d’exécution, l’accélération de la mise en œuvre des réformes structurelles dans les secteurs clés de notre économie, l’identification et la maturation des projets de deuxième génération, ainsi que l’accompagnement plus accru du secteur privé à travers l’octroi des appuis directs et la promotion des champions nationaux dans les secteurs où le pays dispose des avantages comparatifs.

La délégation du FMI s?est félicitée des réflexions engagées par le gouvernement camerounais dans l’optique d’améliorer le cadre macro-économique du pays.